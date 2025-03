Les Falleres Majors de Torrent inicien les seues visites institucionals a la Diputació de València

Alicia Moreno i Ana Barberá, junt a les seues Corts d’Honor, gaudeixen d’una jornada fallera a València acompanyades per l’alcaldessa Amparo Folgado

Les representants falleres han visitat la capital del Túria per participar en diversos actes oficials.

Les Falleres Majors de Torrent, Alicia Moreno i Ana Barberá, acompanyades per les seues Corts d’Honor i l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, han donat inici aquest dimarts a la seua agenda de visites institucionals en una jornada plena de tradició i protagonisme faller.

Recepció a la Diputació de València

El primer acte ha tingut lloc a la Diputació de València, a la seu situada a la Plaça de Manises, on han sigut rebudes pel president de la Diputació, Vicente Mompó. En aquest encontre també ha estat present la Fallera Major de València, Berta Peiró, junt a la seua Cort d’Honor. Durant la visita, han recorregut els emblemàtics Palau de Scala i Baília, coneguent de primera mà les funcions i responsabilitats de la institució.

A més, les 28 comissions falleres de Torrent, representades pels seus màxims responsables, també han sigut rebudes pel president de la Diputació en un acte que reforça la importància de la festa fallera a la província.

Recorregut pel centre de València i assistència a la mascletà

Després de la visita a la Diputació, les Falleres Majors de Torrent han continuat el seu recorregut pel centre històric de València. Entre les seues parades més destacades es troba la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, on han rendit homenatge a la patrona. També han visitat algunes de les falles més emblemàtiques de la ciutat, com la Falla Plaça del Pilar, on han pogut presenciar la plantà de la falla “Icònica”, obra de l’artista Paco Torres.

El dia ha finalitzat amb l’assistència a la mascletà a la Plaça de l’Ajuntament, disparada per Pirotècnia Tomàs de Benicarló sota el lema “Batec de festa”.

Pròximes visites i agenda fallera

Les activitats de les Falleres Majors de Torrent continuaran aquest dimecres amb visites institucionals a la Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil, Bombers i al concessionari Vedat Mediterrani, proveïdor dels vehicles oficials de la Junta Local Fallera de Torrent.

Amb aquestes visites, Torrent s’acosta a la Nit de la Plantà, que tindrà lloc el dissabte 15 de març, marcant l’inici oficial de les celebracions falleres a la ciutat.