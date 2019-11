Print This Post

Ximo Puig, ha rebut en audiència la Fallera Major de València 2020, Consuelo Llobell, i la Fallera Major Infantil, Carla Garcia



El Palau de la Generalitat hui estava de gala per tal de rebre les Falleres Majors de València 2020 , Ximo Puig ha fet entrega d’una peça de ceràmica com agraïment per l’amistosa reunió

Per la seua banda , Consuelo i Carla, han obsequiat al President de la Generalitat amb el llibre : Falles, Som Patrimoni en resposta al seu tradicional obsequi