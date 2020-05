Les Falleres Majors de València esperen ja amb il·lusió les noves Falles

Connect on Linked in

Consuelo Llobell i Carla García, Falleres Majors de València, han passat per Grup Televisió per parlar en primera persona dels sentiments de les màximes representants de la Festa. Consuelo, com a metgessa que és, estava impacient i preocupada aquells dies de principi de març. D’altra banda, la menuda Carla no donava crèdit a allò que havia passat.

Consuelo ha manifestat que ha arribat l’hora dels fallers i poder demostrar així la importància, social, cultural i econòmica que tenen les Falles

En un moment de l’entrevista, Carla, ha mostrat la decepció patida en comprovar que la data de juliol tampoc seria la de les seues falles.

Fa uns dies, la Junta Central Fallera i l’Assemblea de Presidents les ha ratificat respectivament en els seus càrrecs, així com a les Corts d’Honor. Consuelo i Carla han mostrat el seu agraïment

Les dos han mostrat el seu desig de tornar prompte a la normalitat perquè les comissions continuen en les seues tasques i la festa continue.

Consuelo Llobell i Carla García, dos Falleres Majors de València que passaran a la història de les Falles, una història que elles mai esperaven.