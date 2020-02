Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Albal va viure ahir una gran cita fallera a la Casa de Cultura amb la visita de les màximes representants de la festa josefina del cap i casal. Les Falleres Majors de València de 2020, Consuelo Llobell i Carla García, acompanyades per les seues Corts d’Honor i membres de Junta Central Fallera (JCF) van recalar en la població per a recollir els ventalls que lluiran durant el seu regnat i que han sigut creats per l’artista local Ana Muñoz, llicenciada en Belles arts, i indumentarista valenciana i que porta realitzant els margallons de les màximes exponents de la festa a València, des de 2013.



La jornada d’ahir germanava dues festivitats locals, la de Sant Blai i les Falles, l’acte de lliurament dels ventalls estava emmarcat dins del Cicle Cultural organitzat amb motiu de la festa al patró local que es viu aquests dies a Albal. La jornada també va acollir la inauguració d’una àmplia mostra de 40 margallons que han vestit les diferents Falleres Majors de València, des de 2005.



Les set falles del poble també van tindre el seu protagonisme actuant com a perfectes amfitriones. A l’arribada de Consuelo Llobell i Carla García, van realitzar un emotiu corredor per a donar la solemne benvinguda de les reines que van entrar acompanyades de l’alcalde Ramón Marí i de l’edil de festes Sergio Burguet, juntament amb les màximes exponents de la festa a Albal, Gabriela Martínez i Rosana Galà, així com pel president de Junta Local Fallera (JLF), Ismael Pons.

Els margallons que lluiran Consuelo Llobell i Carla García són obra de l’artista local Ana Muñoz, llicenciada en Belles arts i indumentarista valenciana



Les Falleres Majors de València lluiran ventalls d’Albal

Albal, 4 de febrer de 2020.- Albal va viure ahir una gran cita fallera a la Casa de Cultura amb la visita de les màximes representants de la festa josefina del cap i casal. Les Falleres Majors de València de 2020, Consuelo Llobell i Carla García, acompanyades per les seues Corts d’Honor i membres de Junta Central Fallera (JCF) van recalar en la població per a recollir els ventalls que lluiran durant el seu regnat i que han sigut creats per l’artista local Ana Muñoz, llicenciada en Belles arts, i indumentarista valenciana i que porta realitzant els margallons de les màximes exponents de la festa a València, des de 2013.



La jornada d’ahir germanava dues festivitats locals, la de Sant Blai i les Falles, l’acte de lliurament dels ventalls estava emmarcat dins del Cicle Cultural organitzat amb motiu de la festa al patró local que es viu aquests dies a Albal. La jornada també va acollir la inauguració d’una àmplia mostra de 40 margallons que han vestit les diferents Falleres Majors de València, des de 2005.



Les set falles del poble també van tindre el seu protagonisme actuant com a perfectes amfitriones. A l’arribada de Consuelo Llobell i Carla García, van realitzar un emotiu corredor per a donar la solemne benvinguda de les reines que van entrar acompanyades de l’alcalde Ramón Marí i de l’edil de festes Sergio Burguet, juntament amb les màximes exponents de la festa a Albal, Gabriela Martínez i Rosana Galà, així com pel president de Junta Local Fallera (JLF), Ismael Pons.