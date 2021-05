Les Falles 2021 no seran iguals per a tots

Print This Post

2021 serà l’any del retorn de les Falles , però no per a tots, el pas dels dies deixa els comunicats de les poblacions valencianes que si veuran cremar les seues Falles en setembre y altres que ja han comunicat que suspenen definitivament fins a 2022

València, Xirivella, Sueca, Catarroja , Turís i Alzira estan entre les poblacions que han dit si, a les Falles 2021, encara que seran unes Falles especials i supeditades a les condicions sanitàries, en el cas de Turís com ja és habitual se celebraran una setmana després que les de la ciutat de València i en el cas d’Alzira la població amb més Falles de tota la província , no mes 9 Falles cremaran els seus monuments este any

Manises, Algemesí, Alfafar, i Benetússer són algunes de les poblacions que han renunciat a tindre Falles en 2021, respectant en la majoria dels casos la continuïtat dels seus representants per a 2022, esperant poder viure unes Falles plenes sense cap mena de restricció



Ja es coneixen alguns detalls dels primers actes que se celebraran per tal d’obrir les Falles del 2021, actes com ara la tradicional Exposició del Ninot

L’Exposició del Ninot se celebrarà en la base del Alinghi de la Marina de València

Així ho ha confirmat en l’assemblea de presidents el regidor Carlos Galiana després d’assegurar que ha sigut una opció d’última hora després d’haver estat treballant en les Drassanes, encara que amb aquest canvi es manté la idea de traslladar la mostra a la façana marítima



La Ciutat de les Arts i les Ciències espai habitual per a esta esposició, no podra utilitzar-se en trobar-se en aquest moment com a centre de vacunació massiu de la ciutat



La inauguració tindrà lloc el 16,de juliol, i serà a principis d’aqueixa mateixa setmana quan es reben els primers ninots