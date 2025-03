Les Falles 2025 compten amb un QR Inclusiu amb informació específica d’utilitat per a persones amb discapacitat

A través de l’etiqueta òptica s’oferix informació en els diferents sistemes de comunicació augmentatius i alternatius, com són la llengua de signes o la ‘lectura fàcil’

S’inclouen dades pràctiques sobre les diferents convocatòries de la festivitat d’enguany, com la ubicació de l’espai delimitat per a persones amb mobilitat reduïda

També s’inclou un enllaç directe per SMS amb la Policia Local per a possibles casos d’emergència

Les Falles d’enguany tindran fins a 70 falles inclusives als diferents barris de la ciutat

La Direcció General de Discapacitat de l’Ajuntament ha preparat, de cara a la pròxima celebració de les festes de Falles, un nou QR inclusiu específic sobre la festivitat, que està dirigit a persones amb discapacitat, amb l’objectiu que puguen conéixer tota la informació d’utilitat sobre la convocatòria festiva.

Com ja és habitual en totes les convocatòries festives de la ciutat, l’Ajuntament ha llançat de nou esta ferramenta d’ús pràctic, que facilita l’accés i la inclusió en els actes del calendari faller, amb informació de tota mena a la qual s’accedix en escanejar el codi. La ferramenta s’ha desenvolupat amb la col·laboració de diferents ONG i associacions, com ara Plena Inclusión CV, Fesord CV, la Fundació Mira’m, la Junta Central Fallera (JCF) i l’associació Inclusión Fallera.

A través de l’etiqueta òptica QR (per les sigles en anglés quick response) les persones usuàries poden accedir directament a tota la informació sobre les festes de Falles 2025 en els diferents sistemes de comunicació augmentatius i alternatius, llengua de signes, lectura fàcil, en valencià i castellà, i PDF accessible.

Entre la informació a la qual es pot accedir, està la ubicació dels espais delimitats per a persones amb mobilitat reduïda en els diferents actes programats, com per exemple, les mascletaes a la plaça de l’Ajuntament, entre altres. També s’informa sobre les normes d’accés a les zones delimitades per a persones amb mobilitat reduïda, i sobre els horaris de focs artificials.

A més, s’inclou un enllaç directe per SMS amb la Policia Local per a possibles casos d’emergència, un servici directe de la Policia Local de València a la ciutadania, a través de la comunicació escrita o auditiva via SMS per a les persones amb discapacitat. Tal com s’ha subratllat des de la Direcció General de Discapacitat de l’Ajuntament, este sistema permet entaular una conversa per a l’atenció directa a ciutadans i ciutadanes, i atendre les necessitats de manera immediata.

La ferramenta recull també el programa oficial de Falles 2025, i explicacions accessibles sobre els diferents elements que formen part del programa, com la Cavalcada del Ninot o els monuments fallers. Així mateix, s’inclou una guia amb recomanacions per a l’ús respectuós de la pirotècnia durant les Falles.

Este projecte d’inclusió dedicat a les Falles d’enguany té també edicions especials dedicades a altres festivitats destacades de la ciutat, com el Corpus, la Fira de Juliol, el 9 d’Octubre o la Setmana Santa Marinera, entre altres.

70 Falles inclusives

Des de la Direcció General de Discapacitat de l’Ajuntament s’ha informat també que, a través de l’associació Inclusión Fallera, i amb la col·laboració de la Direcció General, s’ha aconseguit arribar, en les Falles d’enguany, fins a un total de 70 falles inclusives als diferents barris de la ciutat. Per a això, s’habilitarà un QR inclusiu, amb tota la informació sobre els monuments, que es difondrà pròximament.