Les Falles d’Albal en ‘pause’ a l’espera de la seua Ofrena

La pluja obliga a ajornar un dels actes més esperats

Les Falles 2025 d’Albal han posat un punt i seguit amb la cremà dels seus monuments, però encara queda pendent un dels actes més emocionants: l’Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, que se celebrarà aquest dissabte 22 de març a les 18.30 hores.

L’acte, que estava previst per al dimarts passat, es va ajornar després d’una reunió d’urgència entre la Junta Local Fallera, la Regidoria de Festes i els presidents de les comissions falleres. La previsió meteorològica anunciava fortes pluges, que finalment van ser intenses durant tota la jornada del 18 de març i van continuar fins a la matinada del 19.

Monuments afectats i Falles marcades per la DANA

Les precipitacions no només van obligar a retardar l’ofrena, sinó que també van causar desperfectes en la majoria dels monuments fallers, sumant una nova dificultat a un any complicat per a les Falles d’Albal. La DANA del passat 29 d’octubre ja va provocar greus danys en 4 dels 7 casals fallers del municipi i va obligar a suspendre les exaltacions de 6 comissions, ja que la Casa de la Cultura, on es realitzen habitualment, va quedar arrasada per la barrancà.

Malgrat els contratemps, la vicealcaldessa i regidora de Festes, María José Hernández, fa un balanç positiu de les festes:

“Hem viscut unes Falles adaptades a la situació que ens ha tocat viure. Era important celebrar tots els actes per a recuperar la il·lusió, el companyerisme i la solidaritat entre els fallers”, ha destacat.

Un recorregut especial per a una Ofrena esperada

L’Ofrena Floral d’aquest dissabte començarà a les 18.30 hores des de l’església de Sant Carles i recorrerà els principals carrers d’Albal fins a arribar a la Plaça de l’Església. Allí, les Falleres Majors d’Albal, Andrea Ortiz i Lara Monterde, acompanyades per les seues Corts d’Honor i les Falleres Majors de les comissions, dipositaran els seus rams en el cadafal de la Mare de tots els valencians.

Els vestidors de la Verge seran els encarregats de teixir el manta floral, un símbol de fe, tradició i resistència per a unes Falles que, malgrat les adversitats, han demostrat la seua força i esperit festiu.