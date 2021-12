Les falles de Catarroja presenten en el Teatre Auditori els seus esbossos per a 2022

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja va acollir a les seues comissions falleres en un acte que encén la maquinària per als festejos que se celebraran al març de 2022



Les comissions falleres de Catarroja han donat a conéixer aquest cap de setmana els seus projectes per als monuments que en 2022 es plantaran als carrers del municipi. La tradicional presentació dels esbossos fallers ha comptat amb la representació municipal de Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja, i Miquel Verdeguer, regidor de Festes, els qui han acompanyat al món faller en un dels actes més il·lusionants del curs.



“Des de l’Ajuntament de Catarroja continuem brindant el nostre suport al moviment faller, reconeixent el seu esforç, redoblat durant aquests mesos de pandèmia, així com un reconeixement als nostres artistes fallers que són una part fonamental per a entendre aquesta festa, patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO i que al nostre poble gaudeix d’un gran seguiment i entusiasme de centenars de veïns i veïnes”, explica Miquel Verdeguer.



La presentació dels esbossos per a les falles de 2022 ha resultat més emocionant que mai a causa del pas tan important que implica el tornar, després de l’excepcional celebració de setembre, a l’essència fallera. Durant l’acte, es va mostrar la unió del món faller que va estar representat per totes les comissions del municipi i encapçalades per Alba Herrero, fallera major infantil,

Lara Rodrigo, fallera major, així com el president de la UAFC, Alfonso Martínez i el vicepresident, Alex Estrilich.

Durant l’acte, Lorena Silvent ha volgut agrair al moviment faller local el seu “esforç i implicació” durant les passades festes celebrades al setembre, on, en paraules de la vicealcaldessa, van demostrar “un comportament exemplar, com no podia ser d’una altra manera, així com una germanor pròpia del nostre poble, després del succés que va tindre lloc en la Falla el Charco”.