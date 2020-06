Les falles de Sueca romandran emmagatzemades en una nau de propietat municipal fins a març de 2021

Connect on Linked in

Com es va anunciar dies després de la declaració de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, ha habilitat un nau de propietat municipal per a emmagatzemar tots els monuments fallers d’aquelles comissions que així ho han desitjat, fins que arribe el moment de tornar a traure’ls als carrers per a gaudir d’ells. Eixe va ser el compromís que va adquirir el propi alcalde, Dimas Vázquez, amb els representants de les diferents comissions falleres, en les diferents reunions que es van mantindre per a estudiar la situació després de la decisió del govern autonòmic d’ajornar la festa fallera en 2020.



Des de fa uns dies, tots les peces de les falles romanen ben emmagatzemades en una nau de propietat municipal. Així mateix, s’ha assegurat tot el material contingut en la nau. “Entenem que era necessari trobar una solució, tant per a les comissions com per als artistes, els quals necessiten d’espai lliure en els seus tallers per a poder continuar treballant. Eixe va ser el compromís que vam adquirir només es va declarar l’estat d’alarma”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez. El col·lectiu faller de Sueca ha fet públic el seu agraïment a l’Ajuntament per esta col·laboració. “La suspensió de les Falles va provocar la necessitat de prendre mesures urgents com esta, a fi d’oferir suport logístic a les comissions, evitant-los un perjudici, ja que moltes d’elles no podien emmagatzemar-los en els seus casals. Així mateix, tampoc era viable que s’emmagatzemaren en els tallers dels artistes, perquè els impediria el desenvolupament del seu treball”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.