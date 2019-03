Les falles entren en el Palau de la Generalitat de la mà del disseny amb un monument gràfic que rendeix tribut al món fester

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La falla gràfica, dissenyada per Dani Nebot i elaborada amb materials sostenibles, podrà visitar-se al pati gòtic fins al 19 de març

Es repartirà de manera gratuïta entre les persones visitants equipament faller, com a motxilles i mocadors, fins a esgotar existències

Les Falles entren des d’aquest dijous en el Palau de la Generalitat amb un monument gràfic dissenyat per Dani Nebot, guanyador de l’anomenada a projecte de l’Ajuntament de València per al cartell faller de 2019, que podrà visitar-se fins al pròxim 19 de març com a part de la voluntat de la institució d’obertura a la ciutadania.

Les portes del Palau romandran així obertes durant aquestes festes perquè totes aquelles persones interessades puguen visitar al pati gòtic aquest monument faller, elaborat amb materials sostenibles, com la fusta i el cartó, i que representa als personatges del cartell de Falles d’enguany.

A més, la Torre Vella del Palau s’il·luminarà de manera especial durant els dies més importants de les festes falleres, i es repartiran al públic que s’acoste al Palau, de manera gratuïta i fins a esgotar existències, equipaments fallers que inclouran motxilles i mocadors amb el disseny dels cartells de Falles de 2019.

La falla gràfica s’ha plantat aquest dijous al pati gòtic del Palau, escenari en el qual el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha esmorzat amb representants de mitjans de comunicació.

En la cartelleria de Falles, el dissenyador Dani Nebot, Premi Nacional de Disseny en 1995, reprodueix les efígies de valenciana i valencià com a protagonistes indispensables de les festes falleres per a així representar a tota la ciutadania i transmetre els valors presents en tota festa: cordialitat, alegria, diversió i sorpresa.

Aquesta acció promou l’intercanvi de sinergies entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, que, al seu torn, adapta el cartell que tria el Consell per al 9 d’Octubre, a fi d’unificar les imatges institucionals.

La falla gràfica de la Generalitat d’enguany pren el relleu del monument creat pels artistes fallers Joaquín Esteve Mares i Manuel Guitarte Bulls en 2018, els qui van representar en la seua obra la tradicional plantà ‘al tombe’, que va ser exhibida al costat dels originals dels cartells de Falles 2018 dissenyats per l’estudi Yinsen.