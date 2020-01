Les Falles i la Setmana Santa de Sueca 2020 ja coneixen els seus cartells anunciadors

Print This Post

El treball presentat per Paco Ibiza Sanchis, d’Oliva, ha resultat el guanyador del concurs que organitza la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a representar a la Setmana Santa del municipi en 2020. Amb el lema “Camps de Passió”, esta obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les nou que s’han presentat a esta edició.



El jurat ha estat format per la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez; el regidor de l’oposició, Julián Sáez; el president de la Junta Major de Confraries, Álex Quilis; el secretari de la Junta Major, Juan Francisco Cortés; el dissenyador gràfic, Fernando Viñoles; i el director de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán, Manel Baixauli. Els treballs finalistes han sigut “Passió”, presentat per Juan Diego Ingelmo Benavente, de Borriana; i “Passió per l’arròs”, de Juan Girbés Masía, de Museros.



Pel que fa a la imatge representativa de les Falles del municipi per a 2020, l’obra guanyadora ha sigut la realitzada pel suecà Carles Lledó Grau. El seu cartell titulat “Falles a cormull” ha sigut el més votat pel jurat entre els 11 presentats a esta edició. Els treballs finalistes han sigut els de Paco Ibiza Sanchis, guanyador del concurs de Setmana Santa, amb “Suecà faller”; i Juan Diego Ingelmo Benavente, de Borriana, amb “Flama”.



El jurat ha estat format per la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez; el regidor de l’oposició, Julián Sáez; la Fallera Major de Sueca, Alicia Falcó; el dissenyador gràfic, Fernando Viñoles; el director de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán, Manel Baixauli; i la responsable de Comunicació de l’Ajuntament, Paloma Gutiérrez.



La regidora de Festes, Gema Navarro, ha sigut l’encarregada de transmetre als guanyadors la decisió del jurat en presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós; i la Fallera Major Infantil de Sueca, Helena Mompó.