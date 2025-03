Les Falles Municipals, a l’abast de tots els sentits i idiomes

Les Falles Municipals d’enguany, que s’instal·laran a la plaça de l’Ajuntament, tornaran a ser accessibles per a tota la ciutadania.

Per segon any consecutiu, aquestes falles comptaran amb una accessibilitat millorada per a persones amb discapacitat visual, així com amb un sistema de multilingüisme que permetrà a qualsevol persona entendre el contingut de les falles en el seu propi idioma.

Aquesta nova iniciativa inclou un Codi QR Accessible NaviLens (per a persones amb discapacitat visual) i material adaptat a la llengua de signes i lectura fàcil mitjançant pictogrames.

A més, com a novetat, gràcies a un sistema d’Intel·ligència Artificial (IA), qualsevol persona podrà comprendre les falles de manera senzilla i directa, independentment de la seua llengua o cultura.

Els codis QR s’instal·laran en punts estratègics de les dues falles, la falla infantil de José Gallego i Gallego, titulada “Anem de cap”, i la falla gran de Alejandro Santaeulalia i Vicente Llácer, anomenada “Fauna Fallera”.

El regidor de Falles i president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha destacat que aquest sistema permetrà a les falles acostar-se a tots els públics.

Quan els visitants escanejen els codis QR, podran triar entre diversos idiomes, com castellà, valencià, anglès, francès, alemany, italià, entre altres, i rebre explicacions sonores personalitzades de cada escena de les falles. Aquestes explicacions seran breus, informatives i contextuals, amb dades culturals i simbòliques, que faran l’experiència més comprensible i amena per a tots els visitants.

Aquesta iniciativa té com a objectiu democratitzar l’accés a l’art faller i facilitar la seua comprensió simbòlica, crítica i artística, fomentant la inclusió i l’accessibilitat cultural mitjançant noves tecnologies. A més, busca potenciar la internacionalització de les Falles i transformar-les en una experiència turística participativa, que aprofundeixi en la identitat valenciana i reforci la imatge de València com a ciutat acollidora, innovadora i compromesa amb el seu patrimoni.

En els llibrets de les Falles Municipals, es documenta el procés creatiu dels artistes i s’inclouen activitats didàctiques per a xiquets i xiquetes, així com propostes educatives per treballar a l’escola o en la falla. La falla infantil, que explora el terme “cap”, estarà dirigida als més menuts, però sense límits d’edat. Per la seua banda, la falla gran, titulada “Fauna Fallera”, es compon de 25 ninots d’animals humanitzats que representaran personatges de la societat fallera i estarà distribuïda en 7 escenes. Aquest monument ocuparà una superfície de 130 metres quadrats i aconseguirà una altura de 20 metres.

Les Falles Municipals d’enguany no només seran una gran mostra d’art i humor, sinó també un model d’accessibilitat i inclusió per a tots els ciutadans i visitants.