La localitat celebrarà aquesta popular festa del 8 al 12 d’octubre amb activitats organitzades per la Junta Local Fallera en col·laboració amb l’Ajuntament



La ‘plantà’ dels monuments de les tres comissions es durà a terme el divendres 8 i la ‘cremà’ el dimarts 12 a partir de les 20 h

Almussafes celebrarà les seues primeres falles des de l’arribada de la pandèmia del 8 al 12 d’octubre. Encara que en un format reduït a causa de les restriccions, les comissions portaran de nou la festa als carrers i celebraran els principals actes d’aquesta tradició: la ‘plantà’, la ‘despertà’, la missa en honor a Sant Josep, l’ofrena de flors a la Verge dels Desemparats, una cercavila i la ‘cremà’. “La situació ens permet tornar i això és una notícia excel·lent, perquè significa que a poc a poc anem superant aquesta terrible crisi sanitària”, afirma la regidora de Festes, Mar Albuixech. L’edil incideix en la “necessitat de complir rigorosament les mesures higièniques encara obligatòries per a garantir la salut de la ciutadania, entre les quals es troba l’ús de mascaretes”.



Després de suspendre’s en els mesos de març de 2020 i 2021 a causa de la pandèmia, les Falles tornen a Almussafes aprofitant la millora de la situació epidemiològica i l’alçament de bona part de les restriccions aprovades per a frenar l’avanç de la Covid-19. D’aquesta manera, les comissions falleres del municipi, representades en la Junta Local Fallera, i l’Ajuntament han acordat tancar a l’octubre un exercici fester que va començar al març de 2019 i que ha estat “ple d’incerteses, tant per als amants d’aquesta tradició com per als i les responsables de mantindre-la viva en la població”, assenyala la regidora de Festes, Mar Albuixech. “La situació ens permet tornar i això és una notícia excel·lent, perquè significa que a poc a poc anem superant aquesta terrible crisi sanitària”, afig.



La ‘plantà’ dels monuments es realitzarà al llarg del divendres 8 d’octubre. L’endemà, el dissabte 9, les tres entitats almussafenyes dedicades a la preservació i difusió de la festivitat dedicada a Sant Josep participaran en la ‘despertà’ que s’ha convocat amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, després de la qual els fallers i les falleres participants podran desdejunar xocolate enfront de la Casa Consistorial. Ja a la vesprada, a les 18.30 hores, es durà a terme una cercavila, a la qual li seguirà el lliurament de premis de la Cavalcada de 2020 al pati del CEIP Almassaf.



El diumenge 10 a les 12.30 h s’oficiarà una missa en honor a Sant Josep a l’església parroquial, a les 14 h es dispararà una ‘mascletà’ a l’esplanada del Centre Cultural i a les 18.30 h es desenvoluparà la tradicional ofrena de flors a la Verge dels Desemparats, un acte que tindrà com a punt de trobada el parc Central.



El fermall a aquesta atípica celebració el posarà la ‘Nit de la Cremà’, que es desenvoluparà el dimarts 12 a partir de les 20.00 hores. En eixe moment està previst que cremen els monuments infantils. A les 21.00 h farà el propi el monument gran de la Falla Mig Camí, a les 21.30 h el de la Falla La Torre i a les 22.00 h el de la Falla Primitiva.



“Sabem que no es tracta d’una Setmana Fallera normal, perquè encara hi ha actes que no podem celebrar, però el col·lectiu faller tenia moltes ganes de retrobar-se i de tornar a sentir les emocions que produeixen el foc, la pólvora, la música de banda, la religiositat associada a aquesta tradició i la germanor”, argumenta l’edil, qui agraeix “el treball i l’esforç realitzat per les tres comissions i per la Junta Local Fallera”, i remarca la “necessitat de complir rigorosament les mesures higièniques encara obligatòries per a garantir la salut de la ciutadania, entre les quals es troba l’ús de mascaretes”.