Les famílies de dos col·legis de la província de València han votat a favor d’implantar la jornada contínua per al curs 2025-2026

El CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d’En Fenollet i el CEIP Jaime I El Conquistador de Paterna modificaran la jornada

En els CEIP l’Hereu de Borriol, Censal de Castelló de la Plana i Montolivet de València no s’ha obtingut el percentatge de vots necessari per a la modificació

Dos centres educatius de la província de València van votar este dimarts a favor de la jornada contínua per al curs 2025-2026. En concret, el CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d’En Fenollet (amb el 88,8 % dels vots a favor) i el CEIP Jaime I El Conquistador de Paterna (amb el 67,59 % dels vots a favor) modificaran l’horari de la jornada el curs que ve, i este serà el resultat provisional a falta de la resolució de les possibles reclamacions que es pogueren interposar.

Després de presentar els centres la documentació pertinent i obtindre l’informe favorable de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, tres centres de la província de València i dos de la de Castelló van procedir este dimarts a la votació per part de les famílies.

En la província de Castelló van votar les famílies d’alumnat del CEIP l’Hereu de Borriol i CEIP Censal de Castelló de la Plana, mentre que en la de València ho van fer les famílies d’alumnes del CEIP Jaime I El Conquistador de Paterna, CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d’En Fenollet i CEIP Montolivet de València.

En la sol·licitud inicial presentada pels centres havia d’haver-hi majoria de 2/3 del claustre i del Consell Escolar. En la votació de les famílies, realitzada ahir, havia d’haver-hi un 55 % de vots favorables sobre el total del cens per a poder autoritzar la jornada contínua. En el cas dels dos centres de Castelló, així com en el CEIP Montolivet de València no s’ha obtingut el percentatge necessari per a aplicar la modificació de la jornada.

En el curs escolar vigent, 2024-2025, un total de 779 col·legis ofereixen jornada contínua, la qual cosa suposa un 56,9 % del total, després d’un consens de claustre, Consell Escolar i famílies.