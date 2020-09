Les famílies de l’alumnat de Quart de Poblet podran realitzar un curs d’informàtica gratuït

Print This Post

L’Ajuntament posa en marxa aquest taller amb l’objectiu de formar als pares i mares davant la nova situació educativa causada per la pandèmia global

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha organitzat un taller gratuït de Nocions bàsiques d’informàtica destinat als pares, mares i familiars de l’alumnat dels centres educatius del municipi. Amb aquesta iniciativa, es pretén formar a les famílies per a facilitar la seua adaptació a les noves necessitats educatives que ha causat la pandèmia global.

El curs s’ha organitzat en dues sessions, la primera d’elles de nivell d’iniciació tindrà lloc el dimarts 22 de setembre, mentre que la segona, de nivell intermedi, serà el dijous 24. Per a facilitar l’assistència, es realitzarà en dos horaris, un als matins de 10 a 11.30 hores i un altre de vesprades, de 17 a 18.30 hores.

El curs està enfocat a l’ús d’eines tecnològiques, programes i continguts digitals que són necessaris per a la continuïtat de les classes a distància en una situació igual o similar a la de la COVID-19. Pel que es treballaran qüestions com la creació de correus electrònics, les eines de Google o les opcions de control parental.

La inscripció pot fer-se online, en l’enllaç https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8qluk8qvbkcixrjzvw8zagzwtwkeanfom34bgh49p-turehcnjzusldtt1yxr1exmefgoehtsedsuy4u, o telefonant al 961536210, extensió 278.

A través d’aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Quart de Poblet continua treballant per a assegurar que els alumnes i alumnes del municipi compten amb tot el suport possible per a poder continuar desenvolupant els seus estudis en igualtat de condicions, tractant de solucionar les diferents dificultats que la bretxa digital pot suposar en algunes famílies.