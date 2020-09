Les famílies de Quart de Poblet ja poden sol·licitar les ajudes per al pagament de l’IBI 2020

Print This Post

La sol·licitud ha de presentar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament fins al 8 d’octubre



L’Ajuntament ha organitzat una xarrada informativa el 16 de setembre a les 17.30 h. en la Sala d’actes

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha obert una nova convocatòria perquè aquelles famílies empadronades en el municipi que compten amb menys recursos econòmics puguen sol·licitar les ajudes al pagament de l’Impost sobre Béns immobles (IBI) d’enguany. Per a això, és necessari que les famílies, a més d’estar empadronades a Quart de Poblet, hagen residit en el municipi durant almenys un any en l’habitatge per a la qual demanden l’ajuda.

La quantia de la mateixa estarà determinada per la situació sociofamiliar de la persona sol·licitant i es prendrà com a referència l’import de l’impost de béns immobles de l’habitatge habitual durant l’exercici 2020. Si bé, amb caràcter general, l’import màxim que podrà rebre cada unitat familiar serà de 350 euros.

Les persones interessades hauran de sol·licitar l’ajuda a través d’una instància oficial, degudament emplenada i juntament amb la documentació requerida, preferentment per la seu electrònica de l’Ajuntament, a través d’aquest enllaç: https://bit.ly/2fnff6i. També es podrà realitzar el tràmit en l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sempre que se sol·licite cita prèvia telefonant al 961536210. El termini de presentació d’instàncies finalitza el 8 d’octubre.

L’Ajuntament ha organitzat una xarrada informativa dirigida a les famílies interessades per a aclarir qualsevol dubte i explicar-los de forma més detallada quin és el procediment a seguir i quins requisits han de complir. La xarrada tindrà lloc el 16 de setembre a les 17.30 en la Sala d’actes del Consistori seguint totes les mesures d’higiene i seguretat. No és necessari confirmar assistència prèviament, però l’aforament es limitarà en funció de l’espai disponible.

A més, tota la informació sobre les bases d’aquestes ajudes, així com la documentació a presentar i la instància, pot consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament: https://bit.ly/32hm5s7.