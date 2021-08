Les famílies desallotjades de la Creu Coberta tindran alternatives habitacionals d’ací al 12 d’agost

Connect on Linked in

Les famílies que ocupen les vivendes del carrer Manuel Arnau 9 i 11, al barri de la Creu Coberta, que han de ser desallotjades per la ruïna imminent dels edificis, disposaran d’alternatives habitacionals d’ací al 12 d’agost. Així ho va explicar la regidora de Vivenda i Servicis Socials de València, Isabel Lozano, que ahir es va s’ha reunit amb representants de la Conselleria d’Igualtat, la Conselleria de Vivenda i entitats com la Casa de la Caritat o sant Joan de Déu, entre d’altres.

Actualment, en els edificis que amenacen ruïna hi ha 23 persones pertanyents a nou famílies. Entre eixes persones hi ha quatre menors i una persona major amb problemes de salut, que serà traslladada a una residència. Tampoc no es descarta l’assignació de habitatges compartits per aquelles persones que viuen soles.