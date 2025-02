Les famílies i el professorat del CEIP de Fortaleny col·laboren per millorar el pati del centre 

Les famílies i el professorat del CEIP Sant Antoni Abat de Fortaleny milloren el pati i el menjador davant el retard del Pla Edificant

Fortaleny acollirà la 40a Trobada d’Escoles en Valencià amb un gran esdeveniment per reivindicar l’ensenyament en valencià

Les famílies i el professorat del CEIP Sant Antoni Abat de Fortaleny s’han unit per a millorar el pati i el menjador del centre davant el retard en l’execució del Pla Edificant. Esta acció ha sigut impulsada per la falta de resposta de la Conselleria d’Educació, que encara no ha transferit els 212.068 € aprovats el 2019 per rehabilitar i condicionar les instal·lacions. A causa d’això, les obres no poden licitar-se ni executar-se, ja que fa més de 5 anys que s’espera la partida econòmica.

Per tal de millorar les condicions de l’escola, tot l’entorn escolar s’ha implicat en una jornada de treball on van reparar, pintar i adequar el pati i el menjador, eliminant elements perillosos i creant espais més adequats per al joc i l’aprenentatge. Malgrat l’esforç, les instal·lacions continuen necessitant una actuació integral, ja que molts espais estan en mal estat, incloent canonades i lavabos deteriorats, així com un pati amb un sòl en mal estat que genera caigudes.

A més, el 6 d’abril, Fortaleny serà l’escenari de la 40a edició de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera, un esdeveniment que reunirà a tota la comunitat educativa de la comarca. La jornada festiva servirà per reivindicar l’ensenyament en valencià, amb tallers, activitats i estands dels centres educatius, sota el lema “En valencià, lliures i amb orgull”. També, ajudarà a recordar la importància de donar suport a l’escola pública.