Les festes de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí s’inicien amb una mostra dels balls tradicionals de la mà de l’Escola Musical de Tabal i Dolçaina

Ahir a la vesprada el Museu Valencià de la Festa es va omplir de música, patrimoni i tradició. Els ciutadans i ciutadanes d’Algemesí van poder gaudir d’una mostra dels balls que conformen les processons de les festes patronals en un nou format adaptat als protocols sanitaris.

Abans de la mostra, a les 20 h, va tindre lloc la presentació del CD Música, tradició i patrimoni. La Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí editat per l’Escola Musical de Tabal i Dolçaina d’Algemesí (l’EMTiD) al claustre del Museu, on també es va inaugurar l’exposició divulgativa sobre la música d’arrel popular titulada Els gèneres de la música tradicional per a dolçaina i tabalet.

Aquest doble CD pretén ser, per un costat, una completa mostra del riquíssim repertori musical de la Festa i, per un altre, l’avançament d’un projecte molt més ampli (acompanyarà el llibre homònim elaborat per Xavi Richart i Andrés Felici) que té com a objectiu esdevindre una eina imprescindible per a la formació dels dolçainers i tabaleters i un referent per a futures investigacions sobre la música tradicional valenciana.

La taula de ponents va comptar amb la presència de quatre de músics destacats del món de la dolçaina i del tabal vinculats a l’EMTiD i a la Festa d’Algemesí com són Xavier Richart, Cristina Martí, Pau Llorca i Vicent Borràs “Faenes”, els quals van voler posar l’èmfasi en l’evolució que ha patit la música tradicional i de les festes, però també en el treball que encara queda per fer en matèria de referents. Cristina Martí va declarar que “la finalitat del CD i de la inauguració és la de reflectir d’una manera global la nostra feina com a músics i comprendre qui som.” Xavier Richart, per la seua banda, es va mostrar reflexiu al voltant de la necessitat de tornar a l’essència de la festa, que, segons les seues paraules, és “unir el poble: depén del que diu el poble els tornejants, muixeranguers o bastonets fan una cosa o una altra.”

L’alcaldessa, Marta Trenzano, que acompanyava en la taula els quatre ponents, va voler felicitar els músics de l’Escola per aquesta obra, de la qual va destacar que “ben segur esdevindrà un punt d’inflexió en l’estudi i difusió de la música tradicional valenciana, que és un dels elements més importants de les nostres festes.”

A continuació, els diferents balls de la Festa van ser els encarregats de concloure aquest acte de doble presentació: la Muixeranga, els Bastonets, els Pastorets, la Carxofa i els Arquets, el Bolero, els Gegants i els Cabuts i, per últim, els Tornejants. Una actuació que va omplir de colors, música i danses el claustre del Museu de la Festa durant quasi una hora i que va servir per demostrar que, malgrat les circumstàncies, la Festa de la Mare de Déu de la Salut és un exemple emblemàtic del compromís irrenunciable d’una societat amb el seu patrimoni.

Hui i demà, dia 7 i 8 de setembre, tindrà lloc la resta de la programació de festes, en la qual destaca el trasllat de la Mare de Déu a la Plaça Major i el Solemne Cant de Vespres hui a les 20 h, seguit pel Concert Extraordinari de Societat Musical d’Algemesí a les 22.30 h al Parc Salvador Castell. Demà, dia de la Mare de Déu, els carrers presenciaran el recorregut de la Mare de Déu al matí amb un vehicle condicionat per a aquest fi i, a les 19.30 h, tindrà lloc la Missa Major seguida d’una mostra dels balls de cadascun dels grups de la Festa.