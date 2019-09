Les festes de la Patacona comencen el divendres 20 de setembre

Print This Post

Un cap de setmana replet d’esdeveniments per a tota la família, que coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat i el Dia Mundial de la Paella







El matí del divendres 20 de setembre donarà pas a les festes de la Patacona amb un repte molt especial per a celebrar el Dia Mundial de la Paella, a les 15:45. Paella solidària i arròs del senyoret en benefici de la Gala Abrazos. La vesprada seguirà amb un concert a la Casa del Mar a les 20.00., organitzat per Mediterranean Surf.

La resta d’activitats i esdeveniments, organitzats per l’Ajuntament d’Alboraia i diferents associacions i entitats de la Patacona, es realitzaran durant el mateix cap de setmana del 20 al 22.

Amb motiu del “Dia sense cotxes” el dissabte al matí es durà a terme un passeig amb bici obert a tothom, que començarà el seu recorregut a les 10.30 en l’Edifici Singular, i a les 11.00 des del Passeig Aragó, acabant a les 12.00. Una vegada finalitzat el recorregut hi haurà jocs inflables infantils per als més xicotets.



El menjar d’aquest dia serà a càrrec de la Falla Patacona, que prepararà 200 racions de paella per a les persones que ho desitgen i hagen arreplegat el seu tiquet en l’Edifici singular durant el mateix dissabte.

Una volta començada la vesprada els veïns i veïnes podran participar, des de les 17.30 a les 20.00 en un circuit gegant inflable, que es recorrerà amb Balanz Bikes (karts a pedals).



Durant la vesprada es realitzaran diferents tallers i esdeveniments, com una exhibició de kangoo jump a les 18.00, i el Concurs de disfresses i discomòbil infantil a les 19:00, organitzat per l’Associació Cultural Patacona, que comptarà amb un trofeu per als 3 millors disfresses.

Ja entrant la nit, a les 21:00, tindrà lloc un tradicional sopar de pa i porta obert a totes les persones que desitgen acostar-se, i el Concurs de Rebosteria, que celebra el seu IV Certamen i atorgarà un trofeu als tres millors postres.



La nit acabarà amb la música interpretada per l’orquestra, que començarà a les 23.30 del mateix dissabte.



El diumenge 22 de setembre començarà amb la Carrera Solidària organitzada per l’Associació de Veïns Platja Patacona-C.Vera, les inscripcions del qual es podran realitzar a partir de les 10.00, fins a les 11.00 (hora en la qual donarà eixida la carrera).

També tindrà lloc eixe matí la Jornada de Portes Obertes a la Casa de la Mar, que comptarà amb multitud d’activitats (amb inscripció prèvia): Surf, ioga, tallers infantils, i molt més.



A més, a partir de les 12.30, hi haurà jocs d’aigua en l’arena a càrrec del Club de Natació Patacona; activitats de skate, i una exhibició de parkour, totes dues organitzades per Mediterranean Surf.

Per tancar les festes la vesprada del diumenge començarà a les 18.00, amb un berenar saludable i un taller de pintura amb verdures, organitzat per Avasfasem. Després hi haurà activitats de skate i patins a les 19.00, i un concert que clausurarà aquestes Festes de la Patacona, a les 20.00 a la Casa de la Mar.