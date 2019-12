Les festes de Sant Andreu de l’Alcúdia, tradició reviscuda

Connect on Linked in

Les festes locals de l’Alcúdia estan més vives que mai amb la recuperació del dia de Sant Andreu, 30 de novembre, com a data d’unió entre celebració i tradició. Així, propostes com les visites guiades al campanar o l’esmorzar han anat guanyant popularitat any rere any, deixant els torns per a esta edició més plens que mai.

L’església de Sant Andreu ha sigut un dels escenaris centrals de les festes, per les visites guiades al campanar, que comencen a peu de carrer i finalitzen en “els xorros”, la part més alta del monument. L’activitat a més es possible gràcies al voluntariat que any rere any explica al assistents tots els secrets del campanar. Les visites, en grups de 20 persones, s’han dut a terme els dos darrers caps de setmana amb horaris de mati i vesprada dissabtes i només de matí diumenges.



Dissabte 30, dia del patró de l’Alcúdia

Però la festivitat gran, com dèiem, està reservada per al 30 de novembre, dia del patró de l’Alcúdia. Així, l’Àgora Jove acollia el tradicional esmorzar de Sant Andreu organitzat per l’associació “La cultura del almuerzo”, amb la col·laboració indispensable de “L’Alcúdia Gastronòmica”, formada per Juan Carlos Galbis, Richard Briz (Carnisseria Ecològica ORCE), Pere Gómez (Restaurant l’Oncle Pere i La Cultura), Luis Clemente (Grupo REX), i Paco Rodríguez (Restaurant Miguel i Juani a l’Alcúdia, i Tokio i Yokohama al Japó). Els alcudians van elaborar l’esmorzar que van poder gaudir els vora 400 assistents, amb elaboracions com Salejat sorpresa, llonganissa alcudiana, amanides valencianes, postres de Kaki o coca de llanda, entre altres productes típics com cacau del collaret, salmorra o formatge.

A més s’atorgaren distincions als esmorzadors d’Honor, que enguany foren Oreto Doménech, pregonera de les gestes majors 2019, i l’Associació Fira Gastronòmica pel seu 25é aniversari. L’alcalde de l’Alcúdia Andreu Salom va rebre també, de part de la organització, un “caclauer” com a reconeixement per acollir la festa al poble durant estos anys. A més, es donaren els premis Cacau d’or 2019, un certamen que posava en valor els 10 millors llocs de la Comunitat on prendre un bon esmorzaret.

A banda, eixe mateix matí es celebrava un altre Esmorzar popular a la plaça del País Valencià, a càrrec de la Junta Central de Confraries i amb la col·laboració de l’Associació d’Ames de Casa Tyrius. També s’instal·laren per tota la plaça una sèrie de Jocs Populars i Tradicionals per als més menuts i menudes. Al teatre Saló Artístic es realitzava el sorteig 2019 pel dia de l’estalvi infantil, on hi havia més de 100 joguets disponibles, i que contaren amb l’actuació de Dani Miquel i els Ma-Me-Mi-Mo-Músics.

Per acabar la celebració, una processó de volta general va recórrer tot el poble, finalitzant amb la disparada de focs d’artifici.

El 30 de novembre ha tornat a ser un dia gran per a celebrar, i tota la programació per a les festes de Sant Andreu Apòstol serveixen per a recuperar les tradicions que defineixen a l’Alcúdia com a poble.