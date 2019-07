Les festes de Torrent comencen el seu programa amb la música com a element protagonista

Connect on Linked in

El concert de Rocío Alcalá i la gala de playbaks fallers van ser els espectacles de la primera nit

Després d’unes setmanes carregades d’activitats emmarcades en les prefiestas de Torrent, la ciutat va iniciar oficialment ahir a la vesprada el programa de festes patronals amb diferents espectacles musicals per a tots els públics. D’una banda, la plaça de la Llibertat va acollir anit la gala de playbacks fallers. L’espectacle va donar inici amb el format infantil, en el qual van actuar els més xicotets i xicotetes de les falles Sant Roc i Zaragoza, que van oferir unes increïbles coreografies amb efectes visuals. Seguidament, va ser el torn per als més majors de demostrar tot el seu talent artístic i que va alçar grans aplaudiments per part del públic. A més de les falles torrentinas, van pujar a escena les comissions guanyadores de la “Champions” dels playbaks, una competició organitzada per Junta Local Fallera de València. Les comissiones participants van ser falla Lope de Rueda, falla Toledo i falla Antoni Pardo, les tres de Torrent; falla Plaça de Lepant, de Benetusser, i la falla Plaça de la Regió, de Catarroja. Les falleres majors de Torrent de 2020, Alicia Pallardó i Sandra Peris, al costat de les seues corts d’honor, van assistir a l’acte acompanyades del regidor de Festes, Pascual Martínez.

Al mateix temps, la plaça de l’Església va ser un altre dels escenaris on es va celebrar el concert M’ixen del cor, de Rocío Alcalá. Una vetlada on la cantant va oferir un repertori variat del seu primer disc, que recull aires flamencs i de cobla.

Activitats infantils

Els xiquets i xiquetes també van poder gaudir d’una vesprada molt entretinguda amb l’animació infantil, situada en la plaça Major. Inflables, pintacaras i moltes activitats La programació infantil continua aquesta vesprada a partir de les 18.30 h en l’avinguda Olímpica.