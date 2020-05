Les Festes Patronals de Foios 2020, suspeses per culpa de la crisi sanitària

Connect on Linked in

Ha primat salvaguardar la seguretat i salut de la població

Part del pressupost es destinarà a causes relacionades amb la Covid-19

Davant l’actual situació d’excepcionalitat produïda per la irrupció de la Covid-19, l’Ajuntament de Foios, representat per la Regidoria de Festes i Falles, junt amb les diferents Comissions de Festes 2020 i la parròquia, han acordat per unanimitat suspendre les Festes Patronals previstes per a aquest any en una videoconferència realitzada el passat dilluns 4 de maig.



L’actual estat d’alarma, junt amb la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia, obliga a prendre les màximes mesures per a garantir la seguretat, tant del veïnat de Foios com dels visitants. Així doncs, tampoc s’ha volgut desvirtuar la grandiositat i el fervor dels festers i festeres, motiu pel qual s’ha triat per la suspensió.



Juan Antonio Pacha, regidor de Festes i Falles, ha destacat que es tracta d'”una decisió dura però sensata, a la que mai havíem pensat que ens hauríem d’haver enfrontat. Per aquest motiu, considerem que és una acció responsable i necessària per a salvaguardar la seguretat i la salut de tota la població”. Pacha ha volgut destacar també que la partida pressupostaria que estava destinada per a les festes d’aquest any es reconduirà a causes relacionades amb la Covid-19.