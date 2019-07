Les finals de l’autonòmic de Frontó es juguen a Almussafes

Connect on Linked in

La Casa de la Cultura acollia anit la presentació de tots els finalistes de la 32 edició del campionat



La Casa de la Cultura d’Almussafes acollia anit la presentació de tots els finalistes de la 32 edició del Campionat Autonòmic de Frontó per Parelles – “Trofeu Diputació de València”. L’acte públic, que va reunir tots els jugadors en competició, va estar presidit pel regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, així com pel vicepresident de Frontó de la FPV, Rafa Vidal, i el president del CPV Almussafes, José Ventura.



De nou el consistori de la localitat de la Ribera Baixa aposta rotundament per la modalitat de les tres parets, com en innumerables ocasions anteriors. L’acte, comptava amb la presència del regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, així com pel vicepresident de Frontó de la FPV, Rafa Vidal, i el president del CPV Almussafes, José Ventura. En esta temporada, tres seran les jornades en què s’han dividit totes les finals. Arrancaven anit, després de la presentació, amb la final de la primera categoria d’entre setmana entre CPV Beniparrell i CPV Almussafes. Beniparrell va ser el primer campió en el frontó d’Almussafes després de guanyar per 41 a 34 a l’equip local.



Després d’esta final, es va disputar la de segona categoria d’entre setmana, entre els equips de CPV Borbotó i de CPV Borriol-Almassora. La formació de Castelló va guanyar 41 a 31 a l’equip de Borbotó, Pablo de Borriol i Cuzco d’Almassora s’imposaren en una final molt disputada.



Per a la vesprada del dissabte es reserven dos finals. Arrancarà la jornada amb el derbi entre els dos equips de Moixent, que lluitaran pel triomf en la tercera categoria. Partida de molt nivell es podrà veure a continuació, cap a les 19 hores, amb la final de la segona categoria, que enfrontarà l’equip d’Almenara i el d’Almussafes.



Es tancaran les jornades de finals el diumenge amb la disputa de la final, a les 10.00 hores, de tercera categoria de entre setmana entre els equips de Poliesportiu Massalfassar i Elèctrica Vinalesa B, per a donar pas a la més esperada, la de la màxima categoria, que enguany disputaran els clubs de Massalfassar i de Quart de Poblet, en una final inèdita en esta categoria. Per part de Massalfassar els seus jugadors tindran oportunitat de resarcir-se de la final perduda l’any passat, i en la que desgraciadament, Javi Moro es lesionava de gravetat fins a l’actualitat. Enguany, Javi estarà de reserva, mentre que seran de la partida Roberto de Beniparrell i Alejandro de Paterna, un equip de plenes garanties. Per part dels seus rivals, en el equip de Quart de Poblet, Adrián serà qui jugue de rest i Arcusa II jugarà més prop del frontis, com a punter, mentre que la seua reserva serà Javi Morales. En tot cas, finalitzarà el regnat del club de La Pobla de Vallbona, campió en les tres últimes edicions