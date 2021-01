Les Forces i Cossos de Seguretat constaten una caiguda de la mobilitat i concentracions de joves després d’entrar en vigor les noves mesures anticovid

Connect on Linked in

Baixada de la mobilitat en entrar les noves mesures anticovid

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat han constatat una reducció de la mobilitat i concentracions de joves després de l’entrada en vigor de les noves mesures anticovid acordades per la Generalitat Valenciana per a fer front a la pandèmia. Després de revisar els informes del primer dia facilitats a la Delegació per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat “per damunt de tot la gran responsabilitat de la majoria de la població valenciana” per a complir amb les indicacions de la Conselleria de Sanitat Universal.

A més, les Forces i Cossos també han informat la Delegació del Govern que s’ha constatat una reducció de la mobilitat a partir de les 18.00 hores en estar tancats els bars, restaurants i comerços. Gloria Calero ha tornat a insistir que el moment actual és “crític”, perquè “van augmentant els contagis minut a minut i hem de ser conscients que entre tots i totes tenim que per a a aquest virus”.