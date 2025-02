Les gelades i la sequera provoquen 712 milions en pèrdues al camp en 2024

Les gelades i la sequera castiguen el camp espanyol amb 712 milions en pèrdues

La vinya, els fruiters i els cítrics, els cultius més afectats per les inclemències meteorològiques

Les inclemències meteorològiques han tornat a colpejar el camp espanyol. Segons Agroseguro, la sinistralitat del sector agrari en 2024 ha ascendit a 712 milions d’euros, principalment per les gelades registrades entre gener i març i la persistent sequera.

Les indemnitzacions han superat els 700 milions per quart any consecutiu, encara que la xifra es distancia del rècord històric del 2023. Els cultius més afectats han sigut la vinya, els fruiters, els cítrics i les hortalisses, amb danys especialment greus en zones com La Rioja i la Comunitat Valenciana.

També les tempestes de pedra, vent i pluja han agreujat la situació, sumant 261 milions en indemnitzacions. En total, Agroseguro ha gestionat 118.000 sinistres agrícoles i ha abonat compensacions destacades en cultius herbacis (123 milions), vinya (105 milions) i fruiters (93 milions).

