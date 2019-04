Afabals recapta 1.160 euros a Almussafes en una marxa solidària

Connect on Linked in

Les i els veïns d’Alfafar estan convidats a les Jornades de Portes Obertes de l’edifici municipal els dies 13 i 14 d’abril coincidint amb la celebració de la VIII Fira del Llibre del municipi.

Les obres de rehabilitació de l’antic Sindicat Arroser, seu de la Biblioteca Municipal, han fet possible la recuperació del sòl i la pintura de la façana original d’un edifici de gran valor històric-artístic declarat Bé d’Interés Cultural (BIC).

La Biblioteca Municipal d’Alfafar reobri les seues portes després de les obres de rehabilitació i restauració de la seua seu, l’antic Sindicat Arroser, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC). Les i els veïns podran comprovar de primera mà la recuperació de la dependència municipal amb un gran valor històric-artístic els pròxims dies 13 i 14 d’abril durant la Jornada de Portes Obertes organitzada per l’Ajuntament d’Alfafar. L’horari de visita serà d’11 a 14 h. i de 18 a 20 h.

La reobertura de la Biblioteca Municipal coincideix així amb la celebració de la VIII Fira del Llibre d’Alfafar el pròxim cap de setmana, la qual cosa possibilitarà que en aquesta edició l’històric edifici aculla diverses cites de la programació de la Fira. D’aquesta forma, en l’antic Sindicat Arroser tindran lloc les presentacions de la petjada d’una carta de Rosario Raro el divendres 12, Les trinxeres de l’esperança d’Antonio Pampliega del dissabte 13, totes dues a partir de les 18.30 h. També acollirà les presentacions dels autors locals Nerea Romero i Cristian Romero, els qui presentaran el diumenge 14 a partir de les 12.00 h les seues obres La clau daurada i Papallones Trencades, respectivament. A més, el dissabte a partir de les 12.30 se celebrarà a la Biblioteca el lliurament de premis del V Concurs de Marcapáginas que organitza la Biblioteca Municipal en cada Fira del Llibre.

La Biblioteca Municipal d’Alfafar tornarà a estar operativa després de les obres de rehabilitació integral de l’antic Sindicat Arroser, dividides en tres fases. En elles s’ha dut a terme la reparació i sanejament de la coberta, l’arranjament i recuperació del sòl original de la sala principal, la millora de l’accessibilitat de la porta principal i de les condícies, la restauració de les fusteries exteriors i interiors de totes les estades de la Biblioteca, i la recuperació de la pintura original de la façana.

L’antic Sindicat Arroser, d’estil afrancesat i amb un gran valor artístic emmarcat pels seus detalls arquitectònics i decoratius en el corrent novecentista, va ser adquirit per l’Ajuntament d’Alfafar l’any 1989. Construït per a ser un espai recreatiu privat pel seu ampli saló vestíbul de doble altura i obert a l’exterior per grans finestrals, va ser reconvertit pel consistori en l’espai per a la lectura, l’estudi i el préstec de llibres.