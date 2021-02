Les importacions citrícoles baten un nou rècord històric en créixer un 15% i Sud-àfrica copa ja el 44%

Les importacions de cítrics procedents de països tercers amb destinació a la Unió Europea (UE) van batre en 2020 –de gener a octubre– un nou rècord històric.

Sud-àfrica es consolida com el primer país exportador de cítrics a la UE gràcies als avantatges comercials que li atorga l’acord signat en 2016 i ja copa el 44% de les importacions totals.

AVA-ASAJA reclama a les autoritats comunitàries que replantegen la seua diplomàcia amb la finalitat de recuperar mercats tan interessants per als cítrics com són els Estats Units o Rússia. Brussel·les està demostrant una mala política de conseqüències nefastes per al sector agrari, no per a altres sectors econòmics, i, de nou, una incoherència respecte al comportament amb altres grans potències menys democràtiques on no exhibeix cap problema per a arribar a acords comercials.