Les infraccions penals disminueixen un 13% a Benifaió

El Capità Cap del lloc Principal de la Guàrdia Civil d’Almussafes, Javier Muñoz, va informar sobre el resum de les dades delincuencials de l’any 2020, en un any atípic per la pandèmia del coronavirus, que “pel que fa a il·lícits penals en la localitat de Benifaió ha existit un descens d’un 13% en infraccions penals generals” va assenyalar. Cal ressaltar la importància d’aquest descens ja que segueix la tendència estadística minvant repetida en aquests últims anys

L’Inspector de la Policia Local de Benifaió va informar “que dins de l’àmbit de trànsit s’ha viscut en 2020 un descens del 23% en els accidents de circulació amb ferits respecte al 2019”. Així mateix, des de la Prefectura de la Policia Local de Benifaió valoren la “confiança” dels veïns en el departament ja que els requeriments veïnals han augmentat en 2020 pel que “veiem que els veïns demanden el nostre servei quan així ho necessiten”. Una altra dada positiva analitzada en la Junta Local de seguretat va ser el referit al nombre de robatoris a l’interior dels habitatges “que també s’ha vist reduït en 2020 amb una disminució del 23% respecte al 2019” matisen des de la Policia Local de Benifaió.

També es va dur a terme una valoració del seguiment que tant la Guàrdia Civil com la Policia Local duen a terme en els casos de dones amb ordre de protecció en vigor per suposada violència de gènere. Sobre aquest tema, l’alcaldessa de Benifaió va valorar “positivament el treball que es realitza en aquesta matèria per part de tots els col·lectius implicats i vam mostrar la motivació existent des de l’Ajuntament per a integrar el major nombre de recursos possibles” destacant que Benifaió és un dels municipis pioners i molt actius “dins del Pla director de protecció contra la violència de gènere ampliant actuacions amb xarrades formatives dirigides als nostres estudiants”.