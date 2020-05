Les instal·lacions esportives a l’aire lliure de Torrent es posen a punt per a reprendre la seua activitat

Connect on Linked in

Demà 20 de maig obriran les pistes de tennis, pàdel i frontó de Anabel Medina seguint amb totes les recomanacions sanitàries i les tasques de neteja i desinfecció

Amb l’entrada en vigor de la fase 1 de la desescalada, la ciutat de Torrent comença a reprendre les activitats que es realitzaven anteriorment com quedar amb els amics i familiars, així com realitzar exercici en les instal·lacions esportives a l’aire lliure, però tot això seguint les recomanacions sanitàries i mesures de prevenció. D’aquesta forma, demà 20 de maig es reobrirà al públic les pistes de tennis, pàdel i frontó de Anabel Medina, a més de poder practicar altres disciplines com el tir amb arc en el camp municipal de Tir Penya Roja.

Així, des de l’Ajuntament de Torrent, a través de la FDM (Fundació Esportiva Municipal), s’ha realitzat una posada a punt completa de les zones que seran utilitzades mitjançant un protocol escrupolós per a oferir als seus usuaris i personal al seu càrrec les màximes garanties possibles de seguretat enfront del coronavirus, emmarcat en el ‘Pla municipal de desescalada esportiva de la FDM’, que està disponible en la pàgina web. Per a això, s’ha realitzat una desinfecció prèvia a l’obertura de les instal·lacions amb l’última tecnologia, arribant a desinfectar tots els elements susceptibles de contagi, tant els materials de treball de les diferents modalitats esportives com els edificis i pistes esportives de la instal·lació. Posteriorment a aqueixa desinfecció s’han encarregat i realitzada anàlisi de superfícies de tota la instal·lació, com a parets, tiradors, bancs, etc; amb un resultat que ha ja ha sigut rebut amb una nota d’Excel·lent.

El següent pas que s’ha dut a terme ha sigut l’actualització de l’avaluació de riscos de les instal·lacions a la nova realitat, per la qual cosa el tècnic de Prevenció de la FDM i l’Empresa de prevenció Preving, han realitzat un pla de Contingència per a poder previndre, en la mesura que siga possible, els riscos enfront del contagi dels usuaris i del personal a càrrec de les instal·lacions.

Al mateix temps, durant aquests dies s’està condicionant les zones d’accés i les pistes penjant cartells informatius amb totes les normes i recomanacions de protecció. S’indica, entre altres, mantindre la distància de 2 metres, assistir al centre amb la roba esportiva, ja que no està permés l’ús dels vestuaris, portar la beguda i la tovallola de casa, netejar l’equip de joc abans i després de la partida o no tocar la porta d’accés de les pròpies pistes. Igualment, per a assegurar la protecció de totes les persones, després de cada partida es procedirà a la neteja i desinfecció de les pistes.

Para poder jugar al tenis, pádel o frontón en Anabel Medina, cuyo acceso se realizará a través de la puerta de la calle Ermiteta, se debe tramitar una reserva online, evitando así desplazamientos innecesarios y aglomeraciones en las instalaciones. La cita se gestiona a través de la página web de la FDM, en el siguiente enlace:

https://www.fdmtorrent.com/Reservadeinstalaciones.aspx

A poc a poc, les instal·lacions i centres esportius aniran obrint les seues portes, segons ho permeta cada fase de la desescalada. La setmana que ve serà el torn de les pistes d’atletisme de Parc Central, que tornaran a estar accessibles el pròxim 25 de maig, coincidint també amb el mateix dia que el Trinquet municipal.

Els horaris són els següents:

Anabel Medina: de dilluns a dissabte de 8 a 12 h i de 19 a 23 h; i diumenges de 8 a 12 h.

Camp Penya Roja: de dilluns a diumenge de 9 a 14 h i de 18 a 21 h.

Trinquet: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i 17.30 a 21.30 h.

Cal recordar que al llarg de la fase 1 es manté la pràctica d’esport de manera individual a l’aire lliure dins del municipi de Torrent una vegada al dia. Les franges horàries, que continuen sent les mateixes que en la fase 0, són: de 6 a 10 i de 20 a 23 hores per a menors de 70 anys, i de 10 a 12 i de 19 a 20 hores per a majors.