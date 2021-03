Les instal·lacions esportives de Mislata estrenen millores en eficiència energètica

Connect on Linked in

Les pistes esportives i d’atletisme, els camps de futbol i els dos pavellons poliesportius renoven tota la il·luminació instal·lant llums de tecnologia led



Carlos F. Bielsa: “Apostar per l’esport base i l’activitat física és també dotar als clubs i a la ciutadania en general de les millors instal·lacions per a la seua pràctica, avançant a més en eficiència i sostenibilitat en tots els espais municipals”

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Mislata, aprofitant l’aturada que hi ha hagut de les competicions esportives i els entrenaments a causa de la pandèmia sanitària, ha dut a terme un ambiciós pla de transformació de la il·luminació en les instal·lacions esportives municipals.

Amb els objectius de reduir el consum energètic, augmentar l’eficiència lumínica i sobretot, adapta r -se a les necessitats dels diferents clubs esportius de Mislata, s’ha substituït la il·luminació per una altra de tecnologia led.

L’alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, ha remarcat que “la pandèmia no pot fer-nos parar en la nostra obstinació de millorar el nostre municipi. És moment de mirar al futur i avançar cap a un nou model de serveis i espais municipals adaptats als objectius de sostenibilitat i eficiència energètica”.



El projecte ha consistit en la transformació de la il·luminació convencional, menys eficient i més cara, per una altra d’il·luminació led que ha sigut instal·lada en les noves torres dels camps de futbol del Canaló i les pistes esportives i d’atletisme a l’aire lliure, així com en els dos pavellons poliesportius municipals del Quint i El Canaló. El regidor d’Esports, Toni Arenas, destaca la importància de dur a terme aquestes actuacions ja que, “l’esport de Mislata porta donant-nos durant molts anys importants alegries a tota la ciutat, i és de rebut continuar secundant-ho invertint en unes instal·lacions adequades i modernes on puguen entrenar i competir”.

El consistori ha invertit en total prop de 284 mil euros entre totes les instal·lacions esportives. Una quantitat que es veurà amortitzada en aproximadament 6 anys, ja que segons els tècnics municipals, l’Ajuntament de Mislata s’estalviarà a l’any una mica més de 42 mil euros en la factura de la llum a causa de la reducció del consum energètic i a l’ajust a la baixa de la potència contractada. Una dels avantatges d’aquest nou sistema d’il·luminació és que la potència d’il·luminació podrà regular-se depenent de si les instal·lacions s’utilitzen per a competició, entrenament o per a altres activitats, alguna cosa que comporta un important estalvi energètic i econòmic.



L’actuació realitzada suposa anualment un estalvi d’energia de 282 mil kW, una potència energètica comparable al consum elèctric a l’any de 70 habitatges o l’emissió de CO₂ a l’atmosfera de 30 vehicles durant un any.