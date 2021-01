Pilar Bernabé també ha recordat les mesures restrictives que afecten a escolars de les categories de prebenjamí, benjamí i aleví, i les equivalents segons les modalitats esportives



La Fundació Esportiva Municipal ha adoptat, des de hui, una sèrie de mesures restrictives addicionals que s’aplicaran a la pràctica de l’activitat física i de l’esport de menors en edat escolar a la ciutat de València fins al pròxim 31 de gener de 2021. Amés, l’ampliació de les restriccions a la circulació de persones a les 22 hores també tindrà conseqüències en l’horari de les instal·lacions esportives que, hauran d’estar tancades i sense usuaris a les 21.45 hores. D’altra banda, les instal·lacions esportives elementals (IDES) dels parcs i jardins de València es mantindran tancades.



La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha explicat que les mesures, establides per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública (Resolució de 5 de gener de 2021), assenyalen que no es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d’Infantil i Primària -xiquets i xiquetes de fins a 11 anys- en esdeveniments i en competicions esportives organitzades per persones o entitats públiques o privades, en el marc dels Jocs Esportius, de l’esport federat o de l’esport no federat. Es tracta de les categories de prebenjamín, benjamí i aleví, i les equivalents segons les modalitats esportives.



Els entrenaments en edat escolar, fins a 11 anys, de qualsevol modalitat esportiva es mantindran amb un màxim de 25 esportistes, que hauran de ser estables i evitar els contactes amb altres grups d’activitat o entrenament.



D’altra banda, pel que fa a l’activitat física i esport no federat, només es permet la pràctica d’activitats físiques i esportives sense contacte físic en les modalitats individuals i per parelles, tant en instal·lacions esportives cobertes com a l’aire lliure, en grups de fins a 30 persones, mantenint la distància de seguretat i no superant el 30% de l’aforament. Així, respecte a l’activitat física i l’esport no federat, només es permetran aquelles activitats sense contacte físic, de manera que no serà possible practicar, per exemple, futbol, bàsquet o voleibol. Quant a l’activitat esportiva federada, els esdeveniments i competicions, així com els entrenaments, podran celebrar-se amb públic, sempre que no sobrepasse el 30% de l’aforament.