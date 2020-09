Connect on Linked in

Es posa en marxa una comissió interadministrativa entre les tres administracions



«Les institucions valencianes estan decidides a situar la Comunitat Valenciana com un dels territoris de referència en innovació i tecnologia a nivell europeu. Després del treball que s’ha vingut exercint durant els últims anys, en el Vales e Vents de la Marina de València, l’Ajuntament de València, la Generalitat i la Diputació anunciem la posada en marxa d’una comissió interadministrativa entre les tres institucions amb l’objectiu de col·laborar i realitzar accions conjuntes que fomenten la innovació, la tecnologia, l’emprenedoria i la digitalització en el territori valencià».



La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha fet este anunci durant la trobada celebrada este matí amb els principals agents del sector de la innovació i la tecnologia de la ciutat. Han participat també Carolina Pascual, consellera d’Innovació i Universitats; i Carlos Fernández Bielsa, vicepresident tercer de la Diputació. La trobada ha sigut el punt de partida per a desenvolupar un projecte de col·laboració interinstitucional en el qual es posen en comú les línies estratègiques a desenvolupar en l’any que ve. En esta trobada s’han donat a conéixer alguns dels eixos principals de treball que s’implementaran en la nova comissió: foment de la col·laboració públic-privada, l’agenda digital valenciana, el suport a l’emprenedoria innovadora, la generació d’impacte en el territori i l’atracció de talent i inversions.



La regidora Pilar Bernabé ha convidat “a continuar impulsant la col·laboració públic-privada, com treballem amb VLC Tech City, amb l’objectiu que tots els agents de l’ecosistema innovador treballen colze a colze amb la mateixa finalitat”. La regidora ha fet especial esment al reconegut talent internacional dels agents del sector i ha destacat que “hem de continuar impulsant el talent valencià a nivell internacional i donant a conéixer el bon fer de les nostres empreses, perquè aquest sector és ja una referència a nivell europeu”.



Per la seua banda, la consellera d’Innovació i Universitats, Carolina Pascual, ha destacat que “totes les eines que tenim en l’actualitat han de servir per a millorar la qualitat de vida de les persones, la integració i la reducció de les desigualtats i aconseguir eixe entorn més saludable, sostenible i emprenedor”. A més, Pascual, ha posat l’accent que “el Districte Digital és un instrument fonamental i una palanca d’activació en el territori, i s’estendrà a tota la Comunitat. Hem de comptar amb tots els agents del sistema innovador per a fer-nos més forts i consolidar la nostra posició en la primera”. Finalment, Fernandez Bielsa ha remarcat que “amb l’impuls de tres administracions promourem el desenvolupament econòmic dels nostres municipis sobre la base de criteris d’igualtat, innovació i sostenibilitat, per a ajudar a totes les entitats locals amb noves plataformes per a desenvolupar-se i millorar la seua gestió”.



Una de les prioritats que van destacar els tres dirigents, va ser la de llançar accions de foment de la innovació per a involucrar a la societat, como per exemple la convocatòria Reptes impulsada des de l’Ajuntament de València, on s’han destinat 450.000€ per a la realització de pilots que tracten de solucionar les principals restes dels sectors econòmics i productius.



Altres accions en marxa, en col·laboració entre les diferents administracions, són: el finançament de projectes pilot i la seua expansió en el territori, el disseny d’una estratègia d’esdeveniments sectorials en el territori i la coordinació per a l’atracció de Fons Europeus per a la reconstrucció de la regió amb la innovació com a pilar estratègic. «En esta trobada ha quedat patent que els objectius de les administracions valencianes i els agents del sector són compartits i que es col·laborarà perquè gran part de l’economia es desenvolupe en la innovació, la ciència, la digitalització i el coneixement, així com per a situar València com un hub innovador de referència a nivell internacional», ha afirmat els participants.