Les «joies botàniques» de la Ribera i la Murta omplin la Casa de la Cultura per a sensibilitzar sobre el seu valor i el seu estat de fragilitat

Ahir es va inaugurar l’exposició «Joies botàniques de la Ribera», del professor de Botànica i artista Stübing

Salvador Iñigo exposarà més de 60 fotografies de «Flors de la Murta» del 23 de novembre al 9 de desembre

La Ribera alberga joies botàniques que ara es poden contemplar com a joies artístiques a través del filtre del professor de Botànica i graduat en Belles Arts, Gerardo Stübing. La Casa de la Cultura d’Alzira acull fins al 4 de desembre l’exposició «Joies Botàniques de la Ribera i voltants», un treball impulsat per la Mancomunitat de la Ribera Alta, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, on l’artista Stübing presenta una sèrie de treballs realitzats amb diverses tècniques artístiques que tenen com a base la fotografia i com a element comú la utilització de les plantes autòctones de la comarca amb la finalitat de sorprendre l’espectador.

L’exposició, oberta fins al 4 de desembre, consta d’obres úniques inspirades en la flora autòctona del territori realitzades sobre diversos suports i amb diverses tècniques. Apropa al públic en general la riquesa botànica del nostre territori «i, sens dubte, és una forma de conéixer el nostre patrimoni, de ser coneixedors de tota la riquesa botànica que ens envolta i, en definitiva, d’apropar-nos a la nostra comarca», indica el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, al catàleg de l’exposició (https://mobiroderic.uv.es/handle/10550/80647).

A la mostra es poden vore imatges d’endemismes de la Ribera, com el guardallop negre (Verbascum fontqueri) o l’herba d’ulleres (Biscutella riberensis), i també espècies compartides amb comarques pròximes, com el rabet de gat rosat (Sideritis regimontana subsp. edetana), la tramussera valenciana (Lupinus mariae-josephae) o les ensopegueres de Dufour. La Ribera és també territori d’acolliment de dotzenes d’espècies singulars de distribució més àmplia, incloent-hi plantes que només es coneixen ací per a tot el territori valencià, com la malva arborescent (Lavatera olbia) a Llaurí, i plantes aquàtiques rares i de distribució molt limitada, com el nenúfar silvestre (Nymphaea alba), que viu en alguns dels ullals de L’Albufera. La diversitat del paisatge també l’ha convertit en «refugi d’algunes de les espècies valencianes més amenaçades, com l’orquídia Anacamptis papilionacea subsp. grandiflora a Sumacàrcer, la llengua de cérvol sagitada (Phyllitis sagittata) a Cullera, o la falaguera aquàtica (Thelypteris palustris) en el riu Verd a Benimodo. »

L’exposició és una ocasió única d’endinsar-se en tota esta riquesa botànica de la comarca a través de l’obra de Stubïng, que fa d’il·lustrador botànic, a mig camí entre l’art, la ciència i la tècnica, i hibrida pintura, gravat i fotografia, reinterpretant tècniques antigues. La mostra té com a objectiu, diu l’autor, «sensibilitzar l’observador en l’estima i respecte pel nostre entorn natural, protegim allò que volem, però per a voler quelcom o a algú prèviament hem de conéixer-ho».

En este sentit, l’obra Maig 2050 «és el vaixell insígnia de l’exposició i la proposta»: denuncia la pèrdua de biodiversitat lligada a les activitats humanes i al canvi climàtic. I és que, recorda el catàleg, segons l’ONU cada dia desapareixen entre 100 i 300 espècies de plantes, animals i microorganismes, de manera que una quarta part de les espècies actuals s’extingiran en els pròxims 20 a 30 anys. «És possible, que almenys quatre de les espècies representades a Maig 2050, com a conseqüència fonamentalment del canvi climàtic, puguen desaparéixer en els pròxims 30 anys, encara que porten en el planeta més de 100 milions d’anys enfront dels poc més de 300.000 anys d’existència que té l’espècie humana». El treball de Stübing mostra el patrimoni actual de la Ribera, i deixa també una pregunta: «Serà el mateix patrimoni d’ací 20, 40 o 50 anys? Com canviaran els nostres paisatges en les pròximes dècades? Com afectaran factors com el canvi climàtic?». L’exposició fa reflexionar els visitants sobre estos aspectes i conscienciar del perill que corre el nostre patrimoni natural i que cal cuidar-lo i preservar-lo.

Divulgar el ric patrimoni botànic amb visites guiades a escolars

Esta «preciosa exposició» es complementarà la setmana que ve, anuncia el regidor de Cultura, Alfred Aranda, amb la mostra «Flors de la Murta», un recull de més de 60 fotografies realitzades per a l’alzireny Salvador Iñigo, apassionat de la botànica i de les muntanyes, que oferirà el dimarts 23 a les 20 hores la conferència «La Vall de la Murta i la seua flora», que servirà per inaugurar l’exposició. Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient i l’Associació Mediambiental Murta i Casella i, precisament, membres d’esta associació seran els encarregats de guiar la visita dels escolars dels centres educatius interessats a través de les dos mostres. La Regidoria de Cultura d’Alzira convidarà els col·legis i instituts a visitar les dues exposicions, «una ocasió excepcional per conéixer esta tasca de divulgació i de sensibilització sobre la riquesa botànica, i valorar la importància de mantindre-la i d’evitar l’extinció d’esta flora que és necessària per a l’ecosistema de la comarca», diu Aranda.