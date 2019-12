Les Jornades d’Estudis de Cullera debaten la desestacionalització del turisme al municipi

Print This Post

La trobada concentra més de 150 persones i destaca la presència de joves investigadors

Les XIV Jornades d’Estudis de Cullera han posat en valor la dinamització i desestacionalització turística al municipi. La presentació de comunicacions i ponències sobre l’arqueologia i fauna subaquàtica del municipi i els projectes de la Bassa de Sant Llorenç i l’Abric Lambert han convidat a reflexionar sobre altre tipus de turisme de qualitat a Cullera.

Durant el cap de setmana passat, la trobada va concentrar més de 150 persones on enguany ha destacat la presència i l’interés de joves investigadors per conéixer la ciutat. Les Jornades han estat una de les edicions més transversals i diverses, aconseguint connectar l’educació, el serveis socials, l’arqueologia, la salut, la geografia, la història, el patrimoni cultural, etc.

Comunicacions com la de restaurar les platges del Marenyet, l’Estany i el Brosquil, a càrrec de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Platges Naturals de Cullera, originaren un gran debat entre els assistents. La primera tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Sílvia Roca, ha manifestat que «les jornades ens serveixen per reflexionar i denoten que tenim una població conscienciada».

«Al cap i a la fi es tracta de que, a través dels distints estudis, es generen temes de debat sobre les inquietuds i curiositats històriques que s’investiguen sobre Cullera per tal de trobar respostes col·lectives», ha afegit Roca.

L’aportació de documentació i dades noves sobre la coronació canònica de la Mare de Déu, el coneixement dels cognoms antics que encara perduren des del segle XVII i formen part de la gent de Cullera o dos testimonis cullerencs víctimes del franquisme també acolliren una gran resposta que consolida l’interés per seguir coneixent la història del poble.

Homenatge a Agustín Olivert

Este any les Jornades també han servit per retre homenatge al recent nomenat fill predilecte de la ciutat, Agustín Olivert. El paladí de l’ensenyança va ser reconegut en esta trobada en una cerimònia pública en la qual es destacà la seua figura, s’instal·là una exposició i es va fer una reproducció i recreació multimèdia d’este prohom. L’alcalde, Jordi Mayor, va fer entrega a la família del diploma que l’acredita com a fill predilecte de la ciutat a títol pòstum.

Llibre XIII edició

Durant la celebració de les trobades d’enguany s’ha publicat i fet entrega als assistents del llibre de les XIII Jornades d’Estudis de Cullera que tingueren lloc al 2017. Una edició que recull totes les comunicacions i conferències de la passada edició i en el que es pot llegir i conéixer com era el terme de Cullera en l’edat mitjana, com han evolucionat les platges de la localitat, la Torre vigia del Cap o la localització de les ciutats de Sicania i Sucro, entre d’altres.