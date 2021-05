Les Jornades Gastronòmiques del Perelló sembren de la millor tomaca del món l’oferta dels restaurants locals del 4 al 13 de juny

Connect on Linked in

La novena edició de les Jornades Gastronòmiques de la Tomaca del Perelló ja és ací. Del 4 al 13 de juny, huit dels millors restaurants de la localitat oferiran un menú tancat de dos entrants, plat principal i postres amb elaboracions on la “millor tomaca del món” és el clar protagonista.

Enguany, els restaurants participants són Restaurant Sucrer, Restaurant Llobarro, Restaurant Casa Rafa, Restaurant Casa Chiva, Restaurant Jerònim, Restaurant Nàutic del Perelló, Restaurant Sotavent i Restaurant The Corner.

Tots han elaborat un menú consistent en dos entrants, un plat principal i unes postres que ofereixen per 24 euros (IVA inclòs) per persona amb un mínim de dues persones per taula.

Els plats elaborats per a l’ocasió tenen a la tomaca com a fil conductor. Així, podem trobar propostes tan apetibles com tosta cruixent de cacau del collaret, gelatina de tomaca del Perelló, maionesa de guacamole i salaons; paella de rèmol i tomaca semideshidratat; gelat amb melmelada de tomaca; pastís de formatge amb dolç de tomaca o timbala de tomaca, entre altres.

Ja siga en melmelada, deshidratat, al natural o cuinat, la tomaca del Perelló és l’actor principal d’aquesta oferta gastronòmica que, tradicionalment, es fa coincidir amb la Fira de la Tomaca i que serveix per a complimentar als milers de visitants que acudeixen cada any a aquesta cita. No obstant això, per les circumstàncies sanitàries excepcionals, la Fira no s’ha pogut celebrar per segon any consecutiu, encara que sí s’han volgut mantindre les Jornades Gastronòmiques per atractiu turístic i de divulgació d’aquest producte tan arrelat en la tradició del Perelló i tan important per a l’economia local.

En la presentació de les jornades, el passat dia 21 de maig, la regidora de Comerç, Natividad Aguado, recordava que “la Fira és ja un esdeveniment consolidat que iniciem l’any 2012 i que representa un impuls econòmic per a tot el teixit econòmic del Perelló ja que ens visiten milers de persones de tota la Comunitat” i, malgrat lamentar que enguany no es puga celebrar, va animar a la gent a visitar El Perelló i gaudir de les Jornades Gastronòmiques de la Tomaca del Perelló i dels plats tradicionals de la gastronomia perellonera.