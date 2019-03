Les jornades Torrent Futur se celebraran l’1 i 2 d’abril

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Torrent abordarà la transformació digital i els reptes tecnològics en esport, salut, ocupació, comerç i indústria en les jornades.

Els dies 1 i 2 d’abril tindrà lloc en l’edifici de l’Antic Mercat de Torrent les jornades Torrent Futur. Un esdeveniment sobre la digitalització com a camí per millorar la competitivitat i eficàcia en diversos sectors.

Els sectors seran el món de l’esport, la salut, l’ocupació, el comerç i l’especialització industrial.

Dos dies en els quals s’abordaran els reptes per als sectors esmentats des de la perspectiva real i d’innovació. Una cita amb emprenedors, experts i expertes en innovació, professionals de diferents àmbits per a conéixer com afrontar els processos de transformació digital.

A més, l’esdeveniment servirà de marc per a la presentació de l’Estudi del Mercat Laboral de torrent i el Pla d’Impuls i modernització del Comerç Local realitzats en el marc de l’Estratègia DUSI de l’Ajuntament de Torrent, que és finançada per Fons FEDER de la Unió Europea.

La participació en l’esdeveniment és gratuïta. Poden consultar més informació en torrentfutur.net.