Les joves cuineres de la falla El Portal guanyen la primera edició del concurs Firarròs Jove 2019

En segon lloc va quedar la falla Che Collons, mentre que els representants de la falla Via Materal es van fer amb la tercera posició



Esta iniciativa s’emmarca dins de l’esdeveniment gastronòmic Firarròs, que complia la seua sisena edició, i que ha oferit als seus visitants la millor oferta d’arrossos, embotits artesanals i dolços tradicionals de la nostra ciutat

La primera edició del concurs Firarròs Jove 2019, una iniciativa de la Regidoria de Turisme amb la qual es pretenia brindar una oportunitat de mostrar el seu talent a joves cuiners de la localitat de 12 a 16 anys, es va celebrar al parc de l’Estació, dins de l’esdeveniment Firarròs, amb un gran èxit de participació i públic. Els 14 equips participants, tots ells representants d’una comissió fallera, estaven formats per quatre components supervisats per un adult.



“Enguany, com a novetat, hem volgut implicar els joves també en este cap de setmana de festes tan important per a la nostra ciutat al voltant del nostre plat més internacional, com és la paella. La nostra intenció ha sigut apostar pel talent de la joventut suecana, al mateix temps que motivar-los perquè mostren el seu talent i la seua inclinació per la nostra cuina tradicional, per descomptat seguint la recepta del Concurs Internacional”, ha explicat Manoli Egea, regidora de Turisme.



El jurat format, entre altres persones, per la Festera Major de Sueca, Zaida Fandos, i la Fallera Major Infantil de Sueca, Helena Mompó, va haver d’emprar-se a fons pel nivell tan elevat dels concursants. Finalment, per un estret marge de punts, es va imposar la falla El Portal, quedant en segona posició la falla Che Collons, i en tercera, la falla Via Materal. Helena i Zaida, acompanyades per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora de Turisme, Manoli Egea, van ser els encarregats d’entregar el premi a les guanyadores, així com un obsequi a cada comissió participant. En esta primera edició han participat les falles: Tro i Flama, Che Collons, Via Materal, Cervantes, Bernat Aliño, Plaça de l’Ajuntament, Poble Vell, Ronda del País Valencià, Verge de Sales, Xúquer, El Portal, Avinguda d’Espanya, Sucro i Mercat.



Degut a l’èxit de la convocatòria, el bon ambient i la il·lusió i implicació dels joves participants, la Regidoria responsable es planteja ja un segona edició per al pròxim any.



VI edició de Firarròs



L’esdeveniment gastronòmic Firarròs, que se celebra sempre el cap de setmana del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, va complir enguany la seua sisena edició. Esta fira gastronòmica, totalment consolidada, va comptar amb la participació de restaurants i comerços del municipi. En esta ocasió van ser: El Teular, Bar Fernandet, Sueca Expres café, Carnisseria Fina, Bar Michel, Salasons & Xarcu amb taper, restaurant Sequial 20, carnisseria Cuenca, restaurant La Granja, forn del Cristo, carnisseria Celda i Chocolates Xoco & Vero. Tots ells van oferir als visitants la millor oferta d’arrossos, embotits artesanals i dolços tradicionals de la nostra ciutat. Paral·lelament, es van oferir actuacions musicals i degustacions.