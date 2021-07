Les mesures de seguretat protagonistes de l’Ofrena d’Almussafes 2021

Print This Post

Almussafes continua endavant amb la celebració de les seues Festes Patronals 2021, unes festes marcades per la seguretat i les mesures sanitàries presents a qualsevol dels actes celebrats

Ahir va ser el torn de la tradicional Ofrena a la Santíssima Creu patrona d’Almussafes que a més compleix 250 anys d’Història este any amb la participació de totes les entitats locals , la Corporació

Municipal, la intervenció de la Banda de la Societat Musical

Lira Almussafense encapçalada per La Colla Al-mansáf de

tabal i dolçaina, a més de la Reina de Festes 2021 Irina Llorca i tota la seua cort d’Honor

Una Ofrena estàtica sense passacarrer, celebrada a peus de l’Església amb els habituals protagonistes, que malgrat la situació no perden les ganes i la il·lusió de portar flors a la Santíssima Creu com cada any

L’augment de contagis ha provocat que entre d’altres el consistori hi haja decidit suspendre la Fira d’Atraccions per a evitar aglomeracions