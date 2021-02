Les mesures municipals i autonòmiques estan donant bons resultats contra la pandèmia,segons l’Ajuntament d’Alzira

Connect on Linked in

Els casos han baixat de 510 a 388 en els últims dies

L’índex d’acumulats baixa de 1.116 a 849 casos per cada 100.000 habitants

Test de detección rápida de la Covid-19 Test de detección rápida de la Covid-19 1/4/2020

L’actualització de les dades dels últims dies sobre els casos de la COVID-19, és un clar reflex del funcionament de les mesures municipals i de les autonòmiques que han aconseguit millorar les xifres, la qual cosa suposa una baixada de la incidència. Es determina una baixada de 510 a 388 casos. Concretament, des del dijous, 4 de febrer, fins al dissabte, 6 de febrer, el resultat és favorable perquè registraren 43 casos, front als 80 de la setmana passada. També hi ha una reducció de l’índex acumulat de 1.116 a 849 casos per cada 100.000 habitants.

Esta baixada d’incidència no significa que hem de confiar-nos, cal actuar amb molta precaució i ser molt rigorós, especialment en la nostra vida social i continuar amb les mesures que ens indiquen des de salut publica. L’Ajuntament continua amb les mesures actives amb la finalitat de protegir la salut dels alzirenys i alzirenyes, i així ho farà fins al pròxim 15 de febrer, moment en què les revisarà, igual que la Generalitat, que informarà sobre la continuïtat o canvi en l’àmbit autonòmic.

No obstant aixó, agrair a la tota població l’esforç pel compliment de les mesures vigents, ja que és cosa de totes i tots treballar de manera conjunta per a combatre la pandèmia, garantint el control i la disminució dels contagis. Des de l’Ajuntament es continuarà fent tot el possible per a aconseguir que la incidència es reduïsca i garantir la seguretat de la nostra ciutadania.