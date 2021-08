Les mesures per controlar les zones recreatives al voltant del riu en Sumacàrcer estan tenint efecte

Print This Post

Des de l’1 de juliol 3 vigilants controlen les zones recreatives al voltant del riu i controlen els accessos, l’aforament, garantint la seguretat de la zona de l’illa de l’Esgoletja

Durant els mesos d’estiu Sumacàrcer rep un gran nombre de visitants per a gaudir del riu.

Els últims anys controlar de forma adequada els accessos, l’aforament i en definitiva la gestió de la zona de l’illa de l’Esgoletja de Sumacàrcer havia estat una tasca àrdua i difícil per al consistori.

Per aquest motiu des de l’1 de juliol 3 vigilants controlen les zones recreatives al voltant del riu i controlen els accessos, l’aforament, garantint la seguretat i la gestió de la zona de

Un home de 33 anys va morir ofegat, aquest diumenge en el riu, després de patir un tall de digestió quan estava en l’aigua. Gràcies a les mesures de seguretat que s’estan duent a terme es va poder actuar amb la màxima celeritat.

Si vols acudir a gaudir de la zona de l’illa de l’Esgoletja has de ser responsable.

Per gaudir del riu al pas per Sumacàrcer des del consistori demanen que no oblideu cuidar l’entorn, complir les mesures de seguretat sanitàries i sobre tot tindre precaució amb els perills del riu.