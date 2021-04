Les Moles demana a medi ambient que tutele la protecció del paratge natural fins a l’aprovació definitiva pel Consell

Connect on Linked in

La coordinadora demana sensibilitat ambiental i amplitud de mires, tant al Consell com a l’Advocacia de la Generalitat, per a l’aprovació del nou PORN del Túria

El representant de la Coordinadora recorda que les Moles també apareixien com a infraestructura verda en el PATEVAL, el pla d’acció metropolità, pel seu valor com a connector de diferents parcs naturals

La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha sol·licitat reunir-se amb la conselleria de Medi Ambient per a recaptar informació del procés d’aprovació del PORN del Parc Natural del Túria, una vegada aprovat per la conselleria que dirigeix Mireia Mollà. Segons el representant de la Coordinadora, José Ordóñez, “demanarem a Medi Ambient que tutele la protecció del paratge natural de les Moles fins a la seua aprovació definitiva per part del Consell”. I ha recalcat els perills que encara aguaiten al paratge natural, “és un espai molt sucós per la seua proximitat a València i no podem permetre’ns un descuit i que acabe en mans d’especuladors”. Per això des de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles exigeixen la seua aprovació immediata.

Les Moles demanen, també, amplitud de mires i sensibilitat ambiental, tant al Consell com a l’Advocacia de la Generalitat, en un moment tan delicat com l’actual, en plena emergència climàtica que ens obliga a rebutjar projectes del passat basats en el consum exacerbat i l’abús del combustible fòssil i agreujat per una crisi sanitària que ha provocat que la ciutadania es bolque en els espais naturals en la cerca d’un oci saludable, gratuït i lligat a la naturalesa.

En aquest sentit, el representant conservacionista recorda els valors intrínsecs de les Moles: un espai natural que alberga multitud de fauna i flora típica dels boscos mediterranis, elements etnogràfics de gran valor i a només 8 km. del centre de València. Ordóñez també ha posat en valor els usos que es donen en el Paratge Natural, com ara el senderisme, el ciclisme de muntanya, el crossfit, etc.

La Coordinadora demana, també, explicacions al Consell per la paralització del PATEVAL (Pla d’Acció Metropolità de València) que preveia les Moles com a infraestructura verda. Un pla que segons el portaveu de la Coordinadora planteja un encertat model que estableix com a objectiu un desenvolupament de les infraestructures verdes que supere l’aïllament dels espais naturals. L’objectiu és evitar una organització dels espais naturals en arxipèlags, permetent la circulació de la vida silvestre i les persones entre els diversos dominis verds, i connectant també els grans espais naturals interiors amb l’àrea metropolitana. En aquest sentit, el Paratge Natural de les Moles serveix de connector entre el Parc Natural del Túria i les zones boscoses i agrícoles de l’Horta Nord que desemboquen en el barranc del Carraixet i connecten amb la Calderona.

Per a finalitzar, el representant conservacionista ha anunciat que la Coordinadora està preparant una sèrie d’activitats reivindicatives fins a l’aprovació definitiva del PORN del Túria que inclou la protecció del Paratge Natural de les Moles. Entre altres coses, ha avançat la realització de neteges intensives en les Moles, per a celebrar el dia de la terra els pròxims 23, 24 i 25 d’abril.