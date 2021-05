Les Moles edita un vídeo de la limpieza del paraje natural para concienciar sobre vertidos ilegales

Print This Post

El vídeo destaca el grado de implicación y de sensibilidad medioambiental de los y las alumnas de Escuela 2 que participaron en la jornada de limpieza

Con la limpieza se pretende poner fin al problema de salubridad que supone la acumulación de basuras y denunciar la pasividad del ayuntamiento

La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha editado un video sobre la limpieza que realizaron en el paraje natural activistas medioambientales y alumnos/as de Escuela 2. En total se recogieron más de tres toneladas de residuos de diferente tipo que se transportaron a una planta de reciclaje para su tratamiento.

La Coordinadora per a la Protecció de les Moles ya organizó una limpieza hace 2 meses y retiró más de 8 toneladas de residuos. Con esta nueva acción, se pretendía retirar los restos que la retroexcavadora no pudo recoger en la pasada limpieza y, de paso, concienciar a los jóvenes de la importancia de los espacios naturales y de su mantenimiento”. Después de la limpieza realizada por más de 120 alumnos de Escuela 2 por la mañana, voluntarios de la Coordinadora en colaboración con la Aliança per l’Emergència Climàtica de San Antonio, l’Eliana i Paterna y la Associació Valenciana d’Esports de Muntanya (AVEM) acabaron la limpieza del Barranc d’Endolça por la tarde.

Según manifestaciones del portavoz de la Coordinadora, “donde no puede o no quiere llegar el ayuntamiento, llega la ciudadanía organizada. Y con este vídeo queremos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía: si nos ponemos, podemos dejar nuestros espacios naturales limpios de vertidos”. Los conservacionistas, que vienen denunciando los vertidos desde mayo de 2019, constatan que el problema “se está agravando. Ahora hemos limpiado el barranc d’Endolça, pero quedan más de 150 vertederos ilegales distribuidos por todo el término municipal de Paterna. Muchos de ellos en terrenos de titularidad pública. La Coordinadora, a pesar de la pasividad del ayuntamiento, ve la parte positiva por la concienciación de los y las vecinas que ha llevado a asociaciones y particulares a denunciar los vertederos” en alusión a las últimas iniciativas llevadas a cabo por vecinos de Montecanyada.

La Cooperativa Escuela 2 realizó, también, limpiezas en el barranco de la Font y en el Travessat para conmemorar el día de la Tierra. En este sentido, la directora del colegio, Ana Montagut ha manifestado “sentimos nuestra pertenencia al territorio como un compromiso de mejora general, donde la suma de esfuerzos es crucial para conseguir resultados globales. Encuadramos estas actividades como prácticas de “aprendizaje-servicio”.”

El vídeo editado por la Coordinadora, que en pocos días ha obtenido miles de visualizaciones, pretende, precisamente concienciar tanto a las instituciones como a la ciudadanía sobre este grave problema que afecta al termino municipal de Paterna. “Está claro que la limpieza y el cuidado de los bosques y zonas naturales es cosa de toda la ciudadanía, pero sí que echamos en falta iniciativas municipales destinadas a la limpieza activa de vertederos, la vigilancia de zonas sensibles y políticas de concienciación ciudadana”. En este sentido recuerda que el ayuntamiento no se puede escudar en que son terrenos particulares, ya que es responsabilidad municipal mantener el término municipal limpio.