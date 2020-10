Les Naves mostra a la ciutadania com la innovació respon a necessitats socials derivades de la pandèmia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El regidor Carlos Galiana presenta la campanya “Acó és innovació social” en el marc de la Estratègia Missions 2020-30

El centre d’innovació Las Naves de l’Ajuntament ha tret hui al carrer algunes de les iniciatives que ha desenvolupat per donar resposta a necessitats socials derivades de la pandèmia del coronavirus. El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha presentat hui la campanya “Això és Innovació Social”, que proposa solucions innovadores per a problemes socials i ambientals com ara, una parada de tramvia que alerta de la distància que han de mantindre les persones, un pas de vianants anticovid o una marquesina que neteja l’aire.

El regidor Carlos Galiana ha recordat que, com ja va fer amb l’anterior campanya ‘Persones innovant per a persones’, “Las Naves pretén divulgar la cultura innovadora i donar a conéixer la innovació a totes les persones perquè entenguen com esta millora les seues vides”. “Tot això alineat amb l’estratègia d’innovació Missions València 2030 el compromís cinqué de la qual és el de comunicar el valor de la innovació a la societat valenciana”, ha afegit.



Carlos Galiana, que ha estat acompanyat per la directora de relacions institucionals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Anaïs Menguzzato; i la directora de Las Naves, Marta Chillarón, ha expressat que “volem traure la innovació social al carrer perquè la gent entenga el valor social de la innovació”. “No és només sinònim de tecnologia. La innovació social millora la vida de les persones”, ha aclarit.



Així mateix, el regidor ha afegit que “amb estos tres demostradors pretenem aconseguir una connexió emocional amb la innovació sobre el terreny amb exemples reals. A València hem triat tres punts per a intervindre en l’entorn i cridar l’atenció alhora que donem solució a possibles necessitats de la ciutadania”.



UNA PARADA DE TRAMVIA I PAS DE VIANANTS ANTICOVID



Dins del concepte de ‘Açò és innovació social’ s’ha proposat com portar aesta idea a una tensió actual com és el COVID, buscar una solució a alguns dels problemes que està generant el virus i donar resposta amb una idea que visibilitze el que és innovació social.



Per a això s’ha sensoritzat una parada de tramvia amb la finalitat de protegir la distància de seguretat gràcies a uns sensors de moviment, que detecten quan els ciutadans estan a menys de 1,5 metres i activen un sistema d’alarma que il·lumina la parada de roig i emet un avís sonor.



A més s’ha implementat en un pas de vianants en La Marina una senyalística per a evitar aglomeracions, contactes frontals directes i conduir els fluxos de vianants en un sentit o un altre.



I finalment s’ha instal·lat una marquesina antipolució al carrer Colón. Un panell vegetal que neteja l’aire i proporciona oxigen.



Totes estes accions han sigut possible gràcies a la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i La Marina de València que han cedit les seues instal·lacions per a portar-los avant.



EL SHOWROOM D’INNOVACIÓ SOCIAL EN LAS NAVES



Al costat dels demostadors, Las Naves inaugurará en els pròxims dies el seu ‘showroom’ on exposarà els projectes d’innovació que ha dut a terme a la ciutat de València.



Este ‘showsroom’ serà un espai obert al públic per a educar de la importància de la innovació social com a motor de transformacions que ens permet trobar solucions a reptes de present i futur de les nostres societats, com està posant de manifest la COVID. Segons ha apuntat el regidor Galiana “educar en innovació ens ajudarà a tindre major consciència dels problemes i poder abordar-los amb solucions innovadores”.