Les noves plantes fotovoltaiques dels pobles de València produïxen l´equivalent a l´energia que consumixen vora 90 vivendes

Alejandro Ramon ha destacat que “les noves instal·lacions situen els pobles com a referents en el canvi del model energètic a la nostra ciutat”

Les noves instal·lacions fotovoltaiques que s’han posat en marxa als pobles de Carpesa, La Torre i El Palmar produiran cada any fins a 334.597 kWh, el que suposa l’equivalent a l’energia que consumixen al voltant de 90 vivendes. “No hi ha millor manera de mostrar el canvi de model energètic que estem impulsant a València que afavorint l’ús d’energia neta, en este cas, l’equivalent a vora 90 vivendes consumint energia renovable a partir del sol i gràcies a les instal·lacions que acabem d’estrenar”, ha explicat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon.



Les noves instal·lacions ocupen una superfície total de 509 metres quadrats i estan formades per 249 panells que s’han ubicat en diversos edificis municipals (l’Alcaldia de La Torre, la Universitat Popular i l’Alcaldia de Carpesa i els edificis de les antigues escoles i l’actual espai esportiu i multiusos de El Palmar). En les darreres setmanes, Ramon ha visitat juntament amb la regidora de Pobles, Lucía Beamud, i els alcaldes i alcaldesses de poble estes noves instal·lacions que “situen els pobles de València com a referents en el canvi de paradigma i en l’ús d’energia neta i renovable”.



Altres dos aspectes destacables d’estes noves plantes fotovoltaiques són tant les emissions de diòxid de carboni que eviten com l’amortització de la inversió econòmica necessària per fer-les realitat. Així, per un costat, s’estima que evitaran l’emissió a l’atmosfera de fins a prop de 54 tones de diòxid de carboni; d’altra, es calcula que en menys de quatre anys s’hauran amortitzat els quasi 100.000 euros que s’han destinat a instal·lar estes noves plantes fotovoltaiques als tres pobles, el que suposa que durant més de 21 anys de la vida útil d’estes instal·lacions es generaran beneficis econòmics amb la reducció de les factures municipals.



Per la seua part, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha expressat la voluntat de “fer de València un referent en l’ús racional de l’energia i en l’aprofitament de les energies renovables”, un objectiu que “passa per desenvolupar este tipus d’infraestructures de forma homogènia en tota la ciutat, incloent els pobles”. A més, ha destacat que “València és una de les ciutats d’Europa amb més hores de sol, una energia neta que permet lluitar contra el canvi climàtic i per això impulsem instal·lacions com estes o les noves pèrgoles fotovoltaiques del Parc Lineal de Benimàmet amb què, a més, reduirem la factura energètica d’edificis municipals”.