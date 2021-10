Les obres de la L10 de Metrovalencia a Bailèn obliguen a tallar el trànsit a la nit en el túnel de Gran Via en direcció Plaça Espanya

Connect on Linked in

La circulació s’interromprà de 22 a 6 hores, del 12 al 20 d’octubre, excepte les nits del 15 i 16, coincidint amb la finalitat de setmana



S’instal·laran vidrieres en el canó per als vianants que connectarà la futura línia amb la L7 a semblança de les del pas paral·lel actualment en ús

Les obres que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) realitza per a condicionar el traçat en subterrani de la Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia, en concret els treballs del canó per als vianants que comunicarà les estacions de Bailèn i Alacant, obligaran a tancar al trànsit rodat a les nits el túnel de la Gran Via en direcció a Plaza España.

En concret, les nits entre el dia 12 i el 20 d’octubre, excepte el divendres 15 i el dissabte 16, el trànsit de vehicles estarà interromput de 22 hores a 6 hores de l’endemà, solament en direcció a Plaza España.

El motiu són les obres d’instal·lació de les vidrieres del passadís que forma part del canó per als vianants que connectarà la futura Línia 10 amb la Línia 7, a través de l’estació de Bailèn. Aquestes vidrieres, que evitaran caigudes i el soroll dels vehicles en la passarel·la, seran iguals a les ja instal·lades en el corredor paral·lel que actualment està en servei per al pas per als vianants.

Aquesta connexió per als vianants s’ha realitzat aprofitant l’actual pas per als vianants de 125 metres en desús existent en el túnel de la Gran Via de les Germanies, incorporant un punt d’enllaç d’altres 25 metres i estarà obert tant per a persones usuàries, com per a vianants.

Canó de Xàtiva

A més del canó per als vianants de Bailèn, la Generalitat també construirà una altra connexió subterrània que enllaçarà les estacions d’Alacant i Xàtiva i que, per tant, permetrà una connexió ràpida i fluida de viatgers i viatgeres per a realitzar el transbord de la Línia 10 amb les Línies 3, 5 i 9 de Metrovalencia.

La longitud d’aquesta nova infraestructura projectada és de 250 metres i suposarà una inversió de 22 milions d’euros. Aquest túnel per als vianants unirà els vestíbuls de totes dues estacions i comptarà amb escales mecàniques i d’obra, així com ascensor accessible per a Persones de Mobilitat Reduïda (PMR).

Línia 10

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d’aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.