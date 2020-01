Les obres de l’entorn de la plaça d’Europa d’Algemesí ajudaran a evitar les inundacions del pas inferior i millorar l’intens trànsit de la zona

Print This Post

Els treballs s’han dut a terme amb una subvenció de l’IVACE i busca harmonitzar el trànsit de camions, cotxes, bicicletes i vianants en la zona compresa per Sant Ignasi de Loiola, plaça d’Europa, avinguda de Riom i carrer Copal, a més de ser punt intermedi amb el barri del Carrascalet

Les obres de l’entorn de la plaça d’Europa ajudaran a evitar les inundacions del pas inferior i millorar l’intens trànsit de la zona







La plaça d’Europa i el túnel de Sant Ignasi de Loiola s’han reobert després de les obres de millora de la zona. Els principals problemes que presentava aquesta important via d’accés i eixida de la ciutat que comunica amb el polígon industrial de Xara, Copal i el barri del Carrascalet era que el sistema d’evacuació d’aigües era insuficient per a evitar que el pas inferior s’inundara, perillositat dels passos de vianants i mal estat de l’asfalt en alguns trams.



L’actuació s’ha centrat en construir un sobreeixidor dels col·lectors d’aigües pluvials del carrer Copal per a evitar que col·lapsen els grups hidràulics del pas inferior. S’ha construït un embornal d’aigües lineal amb reixeta prèvia al pas de vianants i conduir l’aigua de pluja a una séquia de reg que passa per la zona, amb el que disminueix l’aportació d’aigua de pluja a la xarxa de clavegueram. Un altre treball duts a terme és un pas de vianants elevat que millora la seguretat i la contenció d’aigües.



A més s’ha aprofitat l’obra per a millorar el paviment, deteriorat pel pas continu de camions. També el carril bici s’ha construït per a connectar la zona industrial amb el nucli urbà. La senyalització dels passos de vianants, limitacions de velocitat busca harmonitzar el trànsit de camions, cotxes, bicicletes i vianants en la zona compresa per Sant Ignasi de Loyola, plaça d’Europa, avinguda de Riom i carrer Copal, a més de ser punt intermedi amb els barris del Carrascalet i Raval.



Les obres han comptat amb un pressupost de 168.400 euros i s’ha dut a terme amb la subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial, IVACE per a millora dels polígons industrials de la ciutat.



La regidora de Promoció Econòmica, Palma Egido, ha destacat el treball dels tècnics municipals “per a donar una solució integral a un problema d’inundabilitat del pas inferior cada vegada que es registraven fortes pluges, i aprofitar la subvenció per a millorar una zona amb un creixement industrial important que comporta l’augment de trànsit. L’actuació revertirà en benefici de totes les empreses de la zona, els seus treballadors, el barri del Carrascalet i els centenars de veïns i veïnes d’Algemesí que passen diàriament per aquesta zona”.