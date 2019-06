Les obres de l’estació d’Albal s’adjudicaran al juliol i estaran acabades en 18 mesos

Print This Post

Els propietaris dels terrenys expropiats per a la construcció de l’estació de tren signen l’ocupació



L’Ajuntament d’Albal ha convocat als deu propietaris dels terrenys afectats per l’expropiació per a la construcció de l’estació. La signatura de les actes prèvies a l’ocupació va tindre lloc aquest dijous dia 20, en el saló de plens amb la presència de l’alcalde Ramón Marí, el Secretari Antonio Montiel, l’arquitecta municipal, Manuela Molina, arquitecta municipal i representants d’ADIF.



L’estació d’Albal es construirà en uns 8.000 metres quadrats, 4.500 són de titularitat privada i la resta serà aportada pel propi Ajuntament, en total 3.425 metres quadres. Després de la signatura de l’acta per part dels propietaris, l’Ajuntament abonarà el preu de l’expropiació que ascendeix en total a 700.000 euros.



L’estació ja ha sigut licitada

Amb data 3 de maig, l’obra per a l’execució de l’estació de tren es va publicar en la Plataforma de Contractació de l’Estat. L’obertura de pliques serà el pròxim 4 de juliol i ja es podrà adjudicar el projecte a l’empresa constructora per un import de 6.660.214,06 euros. En un termini estimat de 18 mesos, l’estació estarà construïda.



Per a Ramón Marí, l’estació de tren suposa un de les fites més importants de la legislatura i ha tornat a mostrar la seua satisfacció després de la signatura de les expropiacions per aconseguir aquest projecte que serà, “un revulsiu social, demogràfic i econòmic històric per al municipi”.