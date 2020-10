Les obres de modernització del sistema de climatització del Centre Cultural d’Almussafes continuen a bon ritme

Print This Post

L’Ajuntament d’Almussafes està duent a terme una intervenció urbanística en el Centre Cultural de la localitat, que permetrà la modernització del sistema de climatització, acció que ha requerit modificar la distribució de l’aigua calenta i freda en les diferents sales, una circumstància que ha fet imprescindible la demolició d’alguns revestiments de sòls, parets i sostres.

Les obres començaren en el mes de juliol i van avançant a un ritme òptim.

L’oferta cultural d’Almussafes està distribuint-se en diferents espais de la localitat, amb l’objectiu de poder arribar a tots els veïns i que les obres no afecten l’activitat del municipi.

En el Centre Cultural cada any es duen a terme centenars d’activitats en les quals participen milers de persones, tant d’Almussafes com altres localitats, no sols de la Comunitat Valenciana sinó també de tota Espanya.