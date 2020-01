Les obres de reforma de la Casa de Cultura de Picassent deixen una imatge renovada de les seues instal·lacions

Connect on Linked in

Es tracta d’una intervenció de condicionament i millora dels diferents espais que integren l’edifici amb un cost de més de 250.000 euros procedents de la Convocatòria d’Ajudes per a la realització d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) de la Diputació de València





L’Ajuntament de Picassent ha realitzat obres de millora en un dels edificis més emblemàtics de la localitat: la Casa de Cultura, inaugurada l’any 1994 i que, amb el pas del temps, ha necessitat una rehabilitació en bona part dels seus espais i la creació de nous, com ara, una sala d’estudi a la Biblioteca i una sala dedicada a la participació ciutadana. En total, 860 metres quadrats adaptats amb la corresponent eliminació de barreres arquitectòniques i amb un sistema d’eficiència energètica adient. Fa només uns dies, la Casa va obrir les seues portes per mostrar al públic assistent el resultat final amb la dinamització i animació de diversos col·lectius i associacions locals i la participació de l’alumnat que conformen els diversos grups de l’Escola Municipal de Teatre. Música instrumental, música coral i teatre en directe en la que és la Casa de la Cultura en totes les seues vessants.

D’entre les actuacions realitzades, cal destacar la renovació per complet del pati de butaques de la sala d’actes, així com el paviment i l’escenari; la reforma integral de les dependències de la biblioteca on s’ha creat una nova sala d’estudi totalment adaptada i que dóna resposta a la demanda dels usuaris i les usuàries; zona de lectura de premsa diària, entre altres actuacions. Així també, s’ha readaptat una de les sales situades en la planta baixa convertida ara en una sala multifuncional com a nou espai per a la participació ciutadana; s’han reformat els banys i insonoritzat les aules de teatre situades en el soterrani, així com treballs de pintura general.

El regidor de l’àrea de Cultura, Joventut i Biblioteca, Jaume Sobrevela, es va mostrar molt satisfet del resultat d’estes obres, i segons va manifestar, «La Casa de Cultura enceta hui un nou cicle, una nova etapa amb la modernització de les seues instal·lacions que pretenen continuar recollint l’ànima i l’essència de la cultura en majúscules a Picassent. Des de l’Ajuntament volem que esta Casa continue sent l’epicentre de l’activitat cultural del municipi».